Murió mientras combatía incendios forestales en Salta e investigan la circunstancias del hecho

Un hombre de 38 años murió mientras intentaba combatir un incendio forestal en una zona de alta montaña de Salta . La Justicia abrió una investigación para determinar las circunstancias del hecho, ocurrido en el paraje Punta Laja, cerca de la localidad de Nazareno.

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La víctima había salido el sábado para colaborar en las tareas de control de los focos ígneos que afectan la región ubicada entre Nazareno e Iruya. Al perder contacto con sus familiares, fue denunciada como desaparecida y horas después fue hallada sin vida .

La investigación quedó a cargo del fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, quien ordenó las primeras medidas tras el hallazgo del cuerpo en un sector de difícil acceso.

Personal de Criminalística y el médico legal de la Policía realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho y confirmar las causas del fallecimiento.

El fiscal Espilocín señaló que el deceso se produjo por shock hipovolémico debido a las quemaduras sufridas. Además, destacó que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Mientras se investiga la muerte del hombre, el Gobierno provincial comunicó un convenio de asistencia financiera no reintegrable que será destinado a trabajos de asistencia a los vecinos afectados.

Los incendios consumieron cerca de 7.000 hectáreas, afectando a unas 50 familias, pequeñas productoras, que perdieron diversos tipos de ganado, pasturas e instalaciones de puestos transitorios ganaderos.

Desde la Municipalidad de Nazareno destacaron que el fuego, que se inició el jueves de la semana pasada, se está apagando gracias al frente frío del este que entró.