El adiós a un ícono: falleció la actriz y modelo Chunchuna Villafañe a los 92 años

Su hija, la reconocida artista Juana Molina, confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales con un emotivo y conmovedor mensaje para despedir públicamente a su madre en este difícil momento.

La comunidad artística argentina se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la emblemática actriz y modelo Chunchuna Villafañe, quien partió este jueves a la edad de 92 años. La dolorosa noticia fue comunicada de manera oficial por su propia hija, la reconocida cantautora y actriz Juana Molina, quien utilizó sus perfiles en las redes sociales para dedicarle un conmovedor mensaje de despedida a su madre.

Villafañe fue una de las figuras más influyentes del cine, el modelaje y la televisión en las décadas de 1960 y 1970. Arquitecta de formación por la Universidad de Buenos Aires, inició su recorrido profesional en el modelaje de manera casi fortuita, transformándose rápidamente en un indiscutido referente estelar de estilo, elegancia y talento en la cultura nacional.

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En el ámbito personal, fruto de su relación con el recordado músico y cantante Horacio Molina, tuvo a sus dos hijas: Juana e Inés. Durante los últimos años, tras haber dejado una huella imborrable en las pantallas y los escenarios locales, Elba Villafañe (tal su nombre) se había mantenido completamente retirada del ojo público y de la alta exposición de los medios de comunicación. En esta última etapa de su vida, atravesó sus días bajo el cuidado constante y el profundo afecto de su entorno familiar más íntimo.

El anuncio realizado por Juana Molina en las plataformas digitales no tardó en despertar múltiples muestras de afecto, respeto y condolencias por parte de colegas del espectáculo y seguidores de la icónica artista. Los restos de la mítica modelo serán despedidos en la intimidad familiar, cerrando la historia de una mujer que marcó una época de oro en el espectáculo argentino.