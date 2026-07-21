Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia donde entraron a robar durante la final del Mundial

La modelo había mostrado meses atrás la vivienda ubicada en las afueras de Milán, donde vive parte de su familia y que fue escenario del robo durante la final del Mundial.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

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Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

Wanda Nara recibió una de las peores noticias de su vida mientras cubría la final del Mundial entre Argentina y España desde Estados Unidos. Un llamado le informaba que varios delincuentes ingresaron a su casa de campo en Milán, donde se encontraban sus hijos junto a su madre, Nora Colosimo.

Tras confirmar que todos estaban fuera de peligro, la modelo explicó que el robo la obligó a regresar de urgencia a Italia junto a su exmarido, Maxi López. La propiedad está ubicada en Galliate, a unos 50 minutos del centro de Milán, y es una de las residencias que más veces mostró en sus redes sociales.

La empresaria había enseñado esa casa a mediados de 2025, cuando contó que se había convertido en su lugar favorito para descansar después de semanas de mucho trabajo y cambios personales. Desde entonces, compartió varias fotos de la propiedad de lujo y de los momentos que pasa allí con su familia.

Así es la casa de Wanda Nara en Milán La residencia está rodeada de un amplio parque con árboles y espacios verdes que entregan privacidad. Su estilo mantiene una estética clásica, con ambientes luminosos, muebles de madera y una decoración en tonos neutros que combina detalles italianos y campestres.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia. Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia. En el interior, la casa cuenta con espacios amplios y una decoración sencilla, donde predominan los materiales naturales. El comedor y la cocina mantienen un diseño tradicional, pensado para reuniones familiares, mientras que los grandes ventanales permiten una vista permanente hacia al jardín.