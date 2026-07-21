21 de julio de 2026 - 21:09

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia donde entraron a robar durante la final del Mundial

La modelo había mostrado meses atrás la vivienda ubicada en las afueras de Milán, donde vive parte de su familia y que fue escenario del robo durante la final del Mundial.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

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Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Tras confirmar que todos estaban fuera de peligro, la modelo explicó que el robo la obligó a regresar de urgencia a Italia junto a su exmarido, Maxi López. La propiedad está ubicada en Galliate, a unos 50 minutos del centro de Milán, y es una de las residencias que más veces mostró en sus redes sociales.

La empresaria había enseñado esa casa a mediados de 2025, cuando contó que se había convertido en su lugar favorito para descansar después de semanas de mucho trabajo y cambios personales. Desde entonces, compartió varias fotos de la propiedad de lujo y de los momentos que pasa allí con su familia.

Así es la casa de Wanda Nara en Milán

La residencia está rodeada de un amplio parque con árboles y espacios verdes que entregan privacidad. Su estilo mantiene una estética clásica, con ambientes luminosos, muebles de madera y una decoración en tonos neutros que combina detalles italianos y campestres.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

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Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

En el interior, la casa cuenta con espacios amplios y una decoración sencilla, donde predominan los materiales naturales. El comedor y la cocina mantienen un diseño tradicional, pensado para reuniones familiares, mientras que los grandes ventanales permiten una vista permanente hacia al jardín.

Otro de los ambientes que más llamó la atención cuando Wanda mostró la propiedad fue la biblioteca, con una importante colección de libros y una mesa de pool. También exhibió el dormitorio principal y otros sectores de la casa, caracterizados por una decoración sobria y elegante.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

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Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia.

La tranquilidad de ese refugio familiar quedó interrumpida durante la final del Mundial. Según relató la propia empresaria, tres delincuentes ingresaron a la vivienda y le robaron distintas pertenencias, entre ellas documentos familiares importantes. Eso motivó su regreso inmediato a Italia.

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