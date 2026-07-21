Vicky Xipolitakis se cruzó con Tom Cruise en la final del Mundial y la insólita foto sorprendió a todos

La panelista aprovechó su cobertura del Mundial 2026 para fotografiarse con el actor de Misión Imposible en un sector exclusivo del MetLife Stadium, estadio donde se jugó la final.

La final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España dejó una postal inesperada fuera de la cancha. Mientras cubría el partido para Telefé, Vicky Xipolitakis tuvo un encuentro con Tom Cruise y compartió una foto junto al reconocido actor de Hollywood que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La panelista llegó al MetLife Stadium con un acreditación oficial de la FIFA como parte del equipo de “Por el Mundo Mundial”, el ciclo que Marley condujo desde Estados Unidos. Ese acceso le permitió ingresar a sectores exclusivos del estadio, donde se produjo el sorpresivo cruce con la estrella de Misión Imposible.

Al ser parte de la cobertura especial en EE.UU.., durante la previa mostró su credencial y se mostró con la camiseta de la Selección Argentina, además de tener la cara pintada con los colores argentinos. La modelo venía de protagonizar un video viral tras recibir un pelotazo desviado por el Dibu Martínez.

Encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise En medio de la expectativa de la final -que reunió grandes figuras a nivel mundial-, la mediática aprovechó la presencia de Tom Cruise. El actor formó parte de la ceremonia de apertura del encuentro. Ambos posaron sonrientes en un espacio interno del estadio.

La foto entre Vicky Xipolitakis con Tom Cruise. @victoriaxipolitakisok Él vestino completamente de negro y ella con la camiseta albiceleste, acompañada de un moño con los colores nacionales. La foto fue una de las más destacadas del carrusel que publicó en Instagram tras el partido. Allí también mostró distintas postales de la cobertura y un mensaje dedicado al equipo argentino.