Argentina perdió la final del Mundial 2026, pero se lleva una fortuna: el premio millonario que recibirá la AFA

Por primera vez, la FIFA utilizó algoritmos de precios dinámicos para vender entradas, lo que disparó el valor de los tickets para la final a casi cinco veces su costo nominal.

La Selección Argentina regresó de Estados Unidos con una medalla de plata y un premio de USD 33 millones asegurado para la AFA. Tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las cifras revelaron una distribución económica impulsada por un sistema de venta de entradas que maximizó la recaudación.

El fondo total destinado por la FIFA para este torneo alcanzó los USD 871 millones, lo que representa un incremento del 50% en comparación con la edición de Qatar 2022. De esa cifra global, USD 655 millones se asignaron específicamente a premios deportivos, mientras que el resto se dividió entre logística y fondos de preparación.

¿Cómo funcionó el sistema de precios dinámicos de la FIFA? La organización implementó en 2026 un modelo comercial basado en un sistema de precios dinámicos algorítmicos. Esta tecnología ajusta el valor de las entradas de acuerdo con la demanda en tiempo real, permitiendo que la FIFA consolidara uno de los Mundiales más rentables de su historia. En febrero de este año, el precio mediano de reventa ya alcanzaba los USD 1.291 en plataformas externas.

El impacto más extremo de esta política se observó en la final disputada este domingo. Los asientos premium, cuyo precio nominal inicial era de USD 6.730, llegaron a comercializarse por la propia FIFA a USD 32.970 durante el mes de mayo. Este valor final representó casi cinco veces el monto establecido al comienzo de la etapa de ventas.

¿Cuánto dinero repartió la FIFA entre las selecciones? La expansión del torneo a 48 selecciones elevó considerablemente la cantidad de partidos y los ingresos por derechos de televisión y patrocinios. Este cambio permitió que incluso las selecciones ubicadas entre los puestos 33 y 48 percibieran USD 9 millones solo por participar en la fase de grupos. Además, cada federación clasificada recibió USD 2,5 millones adicionales para cubrir gastos de preparación.V