¿Provocación de Georgina a Argentina? La novia de Cristiano Ronaldo rompió el silencio

Un mensaje que decía “Bye bye, Argentina” comenzó a circular después de la final del Mundial 2026 y fue atribuido a Georgina Rodríguez , pareja de Cristiano Ronaldo . La publicación provocó críticas y fue interpretada como una burla hacia la Selección, pero la empresaria salió a aclarar qué había ocurrido.

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El texto apareció en una página de Facebook que utilizaba su nombre y se presentaba ante los usuarios como si fuera oficial. Algunos medios y perfiles de redes sociales reprodujeron el mensaje sin advertir que no provenía de una cuenta reconocida por Georgina .

La situación adquirió una dimensión especial porque Rodríguez nació en Buenos Aires, aunque se crio desde pequeña en España. Tras la consagración española frente a Argentina, la supuesta publicación fue presentada como una provocación vinculada con el resultado de la final.

Rodríguez utilizó sus historias de Instagram para desmentir que administrara la página desde la que salió el mensaje. En su aclaración escribió: “Hay una cuenta de Facebook que está suplantando mi identidad” .

También explicó que ya había iniciado gestiones con la empresa propietaria de la plataforma para intentar resolver la situación. Según su publicación, estaba en contacto con el equipo de Meta para conseguir que el perfil fuera eliminado o dejara de utilizar su nombre .

La empresaria cerró el mensaje agradeciendo a quienes le advirtieron lo que estaba ocurriendo: “Gracias por avisarme siempre y por vuestro apoyo. Os quiero”.

De esta manera, negó ser la autora de la frase dirigida contra Argentina y sostuvo que se encontraba ante una suplantación de identidad.

El mensaje que encendió la polémica

La publicación atribuida a Georgina contenía únicamente la frase “Bye bye, Argentina”, acompañada en algunas reproducciones por emojis de despedida y risas. Al aparecer en una página que imitaba su identidad, numerosos usuarios asumieron que había sido escrita por ella.

La frase se viralizó rápidamente y derivó en interpretaciones que la relacionaban con Cristiano Ronaldo, la histórica comparación del portugués con Lionel Messi y las repercusiones que había dejado la eliminación de Portugal.

Sin embargo, no existe una declaración verificada de Georgina que vincule el falso mensaje con Ronaldo, Messi o una supuesta revancha contra los hinchas argentinos.

Georgina sí festejó el título de España, pero sin atacar a la Selección

La pareja de Cristiano Ronaldo sí compartió una imagen relacionada con el triunfo español. En su cuenta de Instagram publicó los fuegos artificiales posteriores a la consagración y agregó un corazón rojo, pero no incluyó una frase contra Argentina.