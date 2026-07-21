21 de julio de 2026 - 11:08

Video: Shakira sorprendió en vivo al cantar con Ed Sheeran un tema dedicado a Antonio de la Rúa

La cantante colombiana invitó a su colega británico en el show de Nueva York, posterior al Mundial, y emocionó a miles de fanáticos.

En Nueva York, Shakira cantó con Ed Sheeran un tema dedicado a Antonio de la Rúa

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Durante el recital de este lunes por la noche en el Barclays Center de Brooklyn, la artista de 49 años llamó al escenario a Ed, quien hace poco había grabado con ella una versión especial de "Hips Don't Lie" para Spotify, en el marco del 20° aniversario de la canción.

Sin embargo, el tema que Shakira y Ed compartieron ayer en vivo no fue ese, sino "Underneath Your Clothes".

Video:

Se trata de la recordada balada que Shakira le escribió a su entonces pareja, el argentino Antonio de la Rúa, en el año 2001. De hecho, el hijo del expresidente participó en el videoclip de entonces, desatando críticas por el contexto económico que atravesaba el país.

Shakira le escribi&oacute; temas como "Underneath Your Clothes" y "D&iacute;a de enero" a Antonio de la R&uacute;a, su pareja entre 2000 y 2010

Shakira le escribió temas como "Underneath Your Clothes" y "Día de enero" a Antonio de la Rúa, su pareja entre 2000 y 2010

Shakira y Ed Sheeran -con guitarra en mano- sorprendieron así a los miles de fanáticos en el estadio ubicado en Nueva York, en una noche donde también estuvieron invitados el artista nigeriano Burna Boy, con quien la Loba cantó "Dai Dai", el tema del Mundial, y la sudafricana Tyla, invitada para el tramo de "Hips Don't Lie".

La colombiana concluirá esta semana su segunda parte del tour por EE.UU. y luego en septiembre partirá a España para 12 fechas en un estadio construido en Madrid exclusivamente para su gira "Las mujeres ya no lloran", algo similar a lo ocurrido con la residencia de Adele en Alemania en 2024.

En noviembre, Shakira cantará en las pirámides de Giza, en Egipto, algo que ya hizo en 2007.

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