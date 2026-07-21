Video: Shakira sorprendió en vivo al cantar con Ed Sheeran un tema dedicado a Antonio de la Rúa

La cantante colombiana invitó a su colega británico en el show de Nueva York, posterior al Mundial, y emocionó a miles de fanáticos.

En Nueva York, Shakira cantó con Ed Sheeran un tema dedicado a Antonio de la Rúa

Después del show de entretiempo en la final del Mundial 2026, la cantante colombiana Shakira continuó su gira por Estados Unidos y se robó todas las miradas con su presentación a dúo con el británico Ed Sheeran.

Durante el recital de este lunes por la noche en el Barclays Center de Brooklyn, la artista de 49 años llamó al escenario a Ed, quien hace poco había grabado con ella una versión especial de "Hips Don't Lie" para Spotify, en el marco del 20° aniversario de la canción.

Sin embargo, el tema que Shakira y Ed compartieron ayer en vivo no fue ese, sino "Underneath Your Clothes".

Video: | Después del show de entretiempo en la final del Mundial 2026, la cantante colombiana Shakira continuó su gira por Estados Unidos y se robó todas las miradas con su presentación a dúo con el británico Ed Sheeran. pic.twitter.com/gzchczi9pJ — LOS ANDES (@LosAndesDiario) July 21, 2026 Se trata de la recordada balada que Shakira le escribió a su entonces pareja, el argentino Antonio de la Rúa, en el año 2001. De hecho, el hijo del expresidente participó en el videoclip de entonces, desatando críticas por el contexto económico que atravesaba el país.

Shakira le escribió temas como "Underneath Your Clothes" y "Día de enero" a Antonio de la Rúa, su pareja entre 2000 y 2010 Shakira y Ed Sheeran -con guitarra en mano- sorprendieron así a los miles de fanáticos en el estadio ubicado en Nueva York, en una noche donde también estuvieron invitados el artista nigeriano Burna Boy, con quien la Loba cantó "Dai Dai", el tema del Mundial, y la sudafricana Tyla, invitada para el tramo de "Hips Don't Lie".