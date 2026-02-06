Cómo hizo Ed Sheeran para bajar más de 20 kilos en menos de un año

Ed Sheeran es uno de los cantantes más mediáticos del mundo . El músico de 34 años cuenta con 84 millones de oyentes activos y un total de 49 millones de seguidores en Instagram. En muchas ocasiones, cuando vemos que un artista tiene estas cifras, tendemos a pensar que es difícil tener ambición en otros ámbitos.

Sin embargo, el británico se propuso hace varios años transformar su cuerpo y cambiar por completo su estilo de vida. De hecho, así lo explica Matt Kendrick, su entrenador , al reconocido medio Men’s Health. “Quería dejar el alcohol y centrarse en su estado físico, bienestar y salud en general”.

Kendrick se centró en proporcionarle las herramientas necesarias para conseguir un cuerpo atlético . Para ello, es importante conseguir una base muscular sólida e incluir ejercicios de cardio para entrar en un déficit calórico.

Gracias al entrenamiento intenso, las superseries y los ejercicios de hipertrofia, el artista consiguió perder hasta 20 kilogramos y aumentar su masa muscular. Eso sí, Kendrick ha matizado que la estética no era la prioridad de Ed Sheeran . Para el británico, lo más importante era tener una buena salud, sin marcarse objetivos de grasa corporal o llegar a un peso determinado.

La rutina está diseñada para trabajar la fuerza y la musculatura del tren superior y las piernas , especialmente en los movimientos de empuje, mientras mejora la resistencia cardiovascular.

La clave está en las superseries, que consisten en realizar dos ejercicios seguidos sin descanso entre ellos, y luego descansar entre 90 y 120 segundos antes de repetir la ronda. Esto aumenta la intensidad y optimiza el tiempo de entrenamiento.

Qué le haya funcionado a Ed Sheeran no es seguridad de que a todos le vaya igual

Que a Ed Sheeran le haya funcionado esta rutina no quiere decir que vaya a hacer el mismo efecto en ti. Cada cuerpo tiene un metabolismo diferente, y sus requerimientos físicos y nutricionales también son distintos.

Para tener un estilo de vida saludable, es importante dormir bien, comer de manera equilibrada y hacer ejercicio. Si tienes dudas sobre cómo debe ser tu entrenamiento, lo ideal es que consultes a expertos en la materia para poder seguir la rutina que mejor se adapte a tus objetivos.