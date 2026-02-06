Cómo hizo Ed Sheeran para bajar más de 20 kilos en menos de un año

Ed Sheeran es uno de los cantantes más mediáticos del mundo. El músico de 34 años cuenta con 84 millones de oyentes activos y un total de 49 millones de seguidores en Instagram. En muchas ocasiones, cuando vemos que un artista tiene estas cifras, tendemos a pensar que es difícil tener ambición en otros ámbitos.
Gracias al entrenamiento intenso, las superseries y los ejercicios de hipertrofia, el artista consiguió perder hasta 20 kilogramos y aumentar su masa muscular. Eso sí, Kendrick ha matizado que la estética no era la prioridad de Ed Sheeran. Para el británico, lo más importante era tener una buena salud, sin marcarse objetivos de grasa corporal o llegar a un peso determinado.
La rutina está diseñada para trabajar la fuerza y la musculatura del tren superior y las piernas, especialmente en los movimientos de empuje, mientras mejora la resistencia cardiovascular.
La clave está en las superseries, que consisten en realizar dos ejercicios seguidos sin descanso entre ellos, y luego descansar entre 90 y 120 segundos antes de repetir la ronda. Esto aumenta la intensidad y optimiza el tiempo de entrenamiento.
Qué le haya funcionado a Ed Sheeran no es seguridad de que a todos le vaya igual
Que a Ed Sheeran le haya funcionado esta rutina no quiere decir que vaya a hacer el mismo efecto en ti. Cada cuerpo tiene un metabolismo diferente, y sus requerimientos físicos y nutricionales también son distintos.
Para tener un estilo de vida saludable, es importante dormir bien, comer de manera equilibrada y hacer ejercicio. Si tienes dudas sobre cómo debe ser tu entrenamiento, lo ideal es que consultes a expertos en la materia para poder seguir la rutina que mejor se adapte a tus objetivos.