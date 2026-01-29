Cuánto tiempo deben caminar las mujeres para vivir más años, según especialistas

Un estudio liderado por la Universidad de Harvard reveló cuántos pasos deben caminar las mujeres para mejorar su esperanza de vida y reducir el riesgo de enfermedades.

Harvard indicó la cantidad de pasos que deben caminar las mujeres para vivir más años.

Durante años, se sostuvo que para obtener beneficios reales para la salud era necesario caminar al menos 10 mil pasos diarios. Sin embargo, nuevas investigaciones de la Universidad de Harvard científicas muestran que este objetivo no siempre es realista, especialmente a medida que avanza la edad.

A pesar de esto, el ejercicio sigue siendo clave para mejorar la calidad y la expectativa de vida, por lo que comprender cuánta actividad física es suficiente se volvió una pregunta central para millones de personas.

Este trabajo encabezado por expertos de la Universidad de Harvard aporta datos alentadores, en especial para las mujeres. El estudio señala que no es necesario caminar largas distancias todos los días para obtener beneficios, ya que incluso una cantidad moderada de pasos semanales puede marcar una diferencia significativa en la salud general y cardiovascular.

No hace falta mucho tiempo de ejercicios La investigación concluyó que dar al menos 4.000 pasos diarios uno o dos días a la semana se asocia con una reducción del riesgo de muerte y de enfermedades cardiovasculares. Esto equivale, aproximadamente, a entre 30 minutos y una hora de caminata semanal.

En concreto, alcanzar ese nivel se vinculó con un 26% menos de riesgo de muerte por cualquier causa y un 27% menos de riesgo de muerte por enfermedades del corazón, en comparación con quienes no alcanzaban ese umbral.

Además, los resultados fueron aún más positivos para las mujeres que lograban ese recuento de pasos al menos tres días por semana, ya que el riesgo de muerte por todas las causas se redujo hasta en un 40%. Según los investigadores, lo más importante no es cuántos días se camina, sino el volumen total de pasos acumulados. El estudio, que siguió durante cuatro años a más de 13 mil mujeres con una edad promedio de 71 años, sugiere que estos beneficios podrían ser incluso mayores si el hábito de caminar se adopta desde edades más tempranas.