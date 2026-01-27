Si tenés electrodomésticos viejos, tenés un tesoro: científicos extraen oro y revolucionan el reciclaje

Lo que habitualmente termina en el tacho de basura esconde un tesoro que la ciencia finalmente aprendió a rescatar de forma eficiente. Un reciente hallazgo internacional permite extraer oro de altísima pureza a partir de electrodomésticos , eliminando el uso de químicos tóxicos y transformando por completo la industria del reciclaje y la economía circular .

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida

Si tenés sábanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

El descubrimiento, que promete revolucionar la gestión de los residuos electrónicos , surge de un trabajo conjunto entre instituciones de prestigio. Por un lado, el grupo ETH Zurich , una universidad pública suiza fundada en 1854, logró recuperar oro de 22 quilates a partir de desechos tecnológicos sin generar impacto ambiental negativo .

Este avance abre nuevas posibilidades en el mundo del reciclado tecnológico , demostrando que es posible obtener metales preciosos de materiales que hasta ahora eran descartados masivamente. Lo que antes parecía un proceso costoso y contaminante , hoy comienza a perfilarse como una alternativa innovadora y eficiente capaz de transformar industrias enteras.

La clave de este descubrimiento reside en un proceso desarrollado por investigadores de la Universidad de Flinders , en Australia. A diferencia de los métodos tradicionales, esta técnica permite obtener oro de altísima pureza sin recurrir a sustancias peligrosas que dañan el entorno natural.

El procedimiento innovador reemplaza el uso de cianuro , uno de los compuestos más cuestionados por su alta toxicidad , por ácido tricloroisocianúrico (TCCA) . Este detalle resulta llamativo porque el TCCA es una sustancia utilizada habitualmente en la desinfección del agua de piletas , lo que demuestra su menor riesgo ambiental .

Los resultados son contundentes: el material recuperado supera el 99% de pureza, un nivel difícil de alcanzar incluso con técnicas tradicionales de refinamiento. El núcleo del avance está en el uso de un polímero de azufre, capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal se libera en su forma pura, mientras que el polímero puede reutilizarse, convirtiendo el método en una opción económica y sostenible.

image

Impacto real: por qué este hallazgo cambia la economía y el planeta

Este avance científico va mucho más allá del laboratorio y propone un cambio de paradigma en la minería y el tratamiento de residuos urbanos. Al eliminar el cianuro, el nuevo proceso reduce drásticamente los riesgos ambientales y sanitarios, alineándose con los principios de la economía circular.

La aplicación de esta tecnología genera beneficios concretos para la sociedad:

Reducción de residuos electrónicos que hoy saturan basurales y rellenos sanitarios.

Recuperación efectiva de oro de 22 quilates que actualmente se pierde.

Creación de nuevos puestos de trabajo vinculados al reciclaje tecnológico.

Reincorporación de materiales valiosos al sistema productivo de forma limpia. image

Este descubrimiento demuestra que la innovación científica puede transformar un problema global como la basura electrónica en una fuente sustentable de recursos, desarrollo económico y cuidado ambiental.