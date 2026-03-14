Google Maps: llega la mayor actualización de los últimos diez años

Google Maps, Gemini, navegación 3D y actualización ya forman parte del mismo paquete. Google presentó el 12 de marzo de 2026 una renovación profunda de su app, con cambios que apuntan tanto a la conducción como a la búsqueda de lugares, en lo que la propia compañía define como su mayor salto en navegación en más de diez años.

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La novedad más ambiciosa se llama Ask Maps . En vez de limitarse a escribir una dirección o el nombre de un negocio, el usuario podrá hacer preguntas mucho más naturales, incluso complejas, y recibir respuestas armadas sobre un mapa personalizado.

Google mostró ejemplos muy concretos: desde pedir un lugar para cargar el celular sin hacer fila, hasta consultar por una cancha con luces o planificar un viaje de varios días con paradas recomendadas. La idea es que Maps deje de ser solo un GPS y empiece a funcionar como un asistente local.

Para eso, la herramienta cruza la potencia de Gemini con una base enorme de datos: más de 300 millones de lugares y reseñas aportadas por una comunidad de más de 500 millones de contribuidores . Además, personaliza sugerencias según búsquedas previas y sitios guardados por cada usuario.

En términos periodísticos, el cambio de fondo es este: Google quiere que Maps ya no responda solo “dónde queda algo”, sino también por qué conviene ir , cuándo , cómo llegar mejor y qué opción encaja más con tus gustos. Eso acerca la app a una lógica mucho más conversacional, parecida a la que Google ya viene impulsando en otros productos con inteligencia artificial.

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Una navegación inmersiva que busca mostrar más y explicar mejor

La otra gran actualización pasa por la conducción. Google anunció Immersive Navigation, una nueva experiencia que reemplaza parte de la vista clásica por una representación 3D mucho más detallada del entorno. Ahí aparecen edificios, pasos elevados, terreno, carriles, cruces peatonales, semáforos y señales de stop.

Según la empresa, esa lectura espacial de la ruta se apoya en imágenes recientes de Street View y fotos aéreas analizadas con ayuda de modelos Gemini. El objetivo es que el conductor entienda mejor una incorporación, una bajada complicada o un cambio de carril antes de tenerlo encima.

La actualización no se queda en lo visual. También suma zooms inteligentes, edificios transparentes para anticipar maniobras, indicaciones por voz más naturales y un sistema que explica mejor las diferencias entre rutas alternativas, como elegir entre un camino más rápido con peaje o uno más largo pero con menos tránsito.

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Google asegura además que Maps incorpora más de 5 millones de actualizaciones de tráfico por segundo en todo el mundo, y que recibe más de 10 millones de aportes diarios de conductores sobre incidentes y cortes. En la práctica, eso busca que la app no solo marque una ruta, sino que también ayude a decidir si conviene cambiarla.

A eso se suma una mejora en el tramo final del viaje: antes de salir, el usuario podrá previsualizar el destino con Street View, ver sugerencias de estacionamiento y, al acercarse, identificar mejor la entrada del edificio o de qué lado de la calle está.

Cuándo llega y qué se sabe para Argentina

Acá aparece la parte menos espectacular para el usuario argentino. Ask Maps empezó a desplegarse en Estados Unidos e India para Android e iOS, mientras que la versión de escritorio llegará “pronto”, según Google.

En el caso de Immersive Navigation, el lanzamiento inicial también arranca en Estados Unidos y luego se expandirá en los próximos meses a dispositivos iPhone y Android compatibles, CarPlay, Android Auto y autos con Google built-in. En sus anuncios oficiales, Google no detalló por ahora una fecha específica para Argentina ni para el resto de América Latina.

El contexto ayuda a entender por qué Google mueve tan fuerte esta ficha. Maps ya supera los 2.000 millones de usuarios mensuales, y la compañía busca que su app siga siendo mucho más que una guía para llegar de un punto a otro.