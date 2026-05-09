Expertos aseguran que las personas nacidas entre 1960 y 1970 deben cuidar su piel de esta manera

El cuidado de la piel se vuelve cada vez más importante con el paso de los años, especialmente después de los 60. Expertos confirman que durante la tercera edad , la piel pierde elasticidad, grasa natural y capacidad de protección frente a factores externos, lo que provoca mayor sequedad, fragilidad y sensibilidad .

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El envejecimiento de la piel no depende solamente de la edad. Factores como la alimentación, el consumo de agua, la exposición solar acumulada , el tabaquismo o enfermedades como la diabetes también influyen directamente en su estado. Por eso, mantener buenos hábitos a lo largo de la vida resulta clave para reducir el deterioro y prevenir problemas frecuentes como sequedad extrema, manchas, irritaciones o enfermedades cutáneas.

Con el envejecimiento, la piel atraviesa cambios naturales que afectan su estructura y funcionamiento. La reducción de grasa subcutánea y de vasos sanguíneos provoca pérdida de hidratación, menor elasticidad y mayor sensibilidad frente al clima, los golpes y los cambios de temperatura.

Como consecuencia, la piel puede resecarse, descamarse y generar picazón. Cuando esto ocurre, rascarse puede producir heridas pequeñas que aumentan el riesgo de infecciones o irritaciones.

Los especialistas advierten que el exceso de manchas también puede reflejar años de exposición solar sin protección adecuada. Aunque algunas alteraciones son normales con la edad, el daño acumulado por la radiación ultravioleta incrementa el riesgo de envejecimiento prematuro y enfermedades como el cáncer de piel.

Los cuidados fundamentales para proteger la piel

Los expertos señalan que existen varias medidas simples que ayudan a conservar la salud de la piel y mejorar la calidad de vida en la vejez.

Mantener una buena hidratación

La hidratación es uno de los pilares principales para cuidar la piel después de los 60 años. Debido a que muchas personas mayores sienten menos sed, aumenta el riesgo de deshidratación y sequedad cutánea.

Por ese motivo, recomiendan:

- Beber abundante agua durante el día.

- Consumir frutas y alimentos ricos en líquidos.

- Aplicar cremas hidratantes y aceites naturales después del baño.

- Utilizar jabones suaves y agua templada.

- Exfoliar la piel ocasionalmente para eliminar células muertas.

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La importancia de protegerse del sol

La exposición solar acumulada a lo largo de los años provoca daños progresivos sobre la piel. Durante la vejez, sus efectos resultan todavía más visibles porque disminuye la capacidad natural de regeneración.

Para reducir riesgos, los especialistas aconsejan:

- Evitar el sol en horarios de máxima intensidad.

- Utilizar protector solar de alta protección.

- Permanecer en zonas de sombra.

- Usar sombreros de ala ancha y gafas de sol.

- Vestir ropa clara, ligera y de manga larga.

- Reaplicar protector solar cada dos horas.

También recuerdan que los rayos ultravioleta atraviesan las nubes, por lo que la protección sigue siendo necesaria incluso en días nublados.

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Los hábitos diarios que ayudan a mantener una piel sana

El estado de la piel suele reflejar directamente la salud general del organismo. Por eso, los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables que ayuden a ralentizar el envejecimiento cutáneo.

Entre las principales recomendaciones aparecen:

- Incrementar el consumo de frutas y verduras.

- Evitar el cigarrillo y el alcohol.

- Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados.

- Dormir bien y controlar el estrés.

- Evitar ambientes demasiado secos o con mucho viento.

- No buscar el bronceado excesivo.