"No deberías dormir con tus mascotas": las recomendaciones de los expertos para mejorar la salud en tu casa

Dormir con las mascotas, darles comida desde la mesa o responder constantemente a cada pedido de atención son prácticas frecuentes en muchos hogares. Aunque suelen interpretarse como demostraciones de cariño, especialistas en conducta animal advierten que algunas de estas costumbres pueden generar problemas de convivencia y dependencia emocional en los perros.

Por Redacción Por Las Redes

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La humanización excesiva de las mascotas, explican los expertos, puede alterar sus rutinas naturales y dificultar la construcción de límites saludables dentro del hogar.

El vínculo entre las personas y sus perros cambió de forma significativa en los últimos años. Cada vez más dueños incorporan a sus mascotas en dinámicas cotidianas propias de las relaciones humanas , algo que, según educadores caninos, puede traer consecuencias si no existen normas claras de convivencia.

personas y mascotas Esta conexión emocional entre personas y mascotas fortalece las relaciones humanas y mejora la salud mental. WEB

Qué consecuencias puede generar la humanización excesiva

El educador canino Víctor Mañero sostiene que algunas conductas habituales pueden afectar tanto el descanso del animal como la organización dentro de la casa. Entre ellas mencionó dormir con el perro, saludarlo de manera exagerada al ingresar al hogar o darle comida mientras las personas comen.

En la misma línea, el adiestrador Alan Peiró explicó que uno de los principales riesgos es la dependencia emocional que puede desarrollar la mascota hacia su dueño.

“Si duerme contigo porque no puede separarse ni un solo segundo de ti, ahí sí que hay un problema de dependencia emocional”, señaló.

Según los especialistas, cuando el perro no logra tolerar momentos de separación o reclama atención constante, pueden aparecer conductas relacionadas con ansiedad, estrés o dificultades para relajarse de forma autónoma.

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Los hábitos que más afectan la convivencia

Entre las costumbres que pueden generar problemas a largo plazo, los educadores caninos destacan:

- Dormir todos los días en la misma cama con el perro.

- Darle comida durante las comidas familiares.

- Saludarlo de forma excesiva al regresar al hogar.

- No establecer espacios de descanso separados.

- Responder inmediatamente a cada demanda de atención.

Los especialistas aclaran que establecer límites no significa demostrar menos afecto hacia la mascota. Por el contrario, sostienen que las rutinas y normas claras ayudan al perro a sentirse seguro, comprender qué conductas son adecuadas y desarrollar mayor estabilidad emocional.

Cómo fortalecer el vínculo de manera saludable

Los expertos recomiendan construir una relación equilibrada basada en hábitos previsibles y espacios propios para el animal. Mantener horarios estables y fomentar momentos de calma contribuye a mejorar la convivencia y evita conductas dependientes.

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Entre las prácticas recomendadas aparecen:

- Mantener horarios regulares de comida y paseo.

- Realizar juegos acordes a la edad y energía del perro.

- Respetar sus momentos de descanso.

- Premiar comportamientos tranquilos.

- Asignarle un lugar propio para dormir.

- Evitar reaccionar de inmediato ante cada reclamo de atención.