Si de vínculos que no necesitan demasiadas palabras -porque se viven con el corazón - hay que hablar, pocos son tan genuinos y contundentes como el de los niños y niñas con las mascotas (o animales de compañía). Una mirada, un movimiento de cola o el sonido leve de un ronroneo son suficientes para decirlo todo. La propia ciencia ha confirmado que la escena de un niño abrazando a su perro o de una niña que le habla a su gato como si fuera su mejor amigo es mucho más que una postal tierna . Y es un detalle más que importante hoy, que en Argentina se celebra el Día del Animal .

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Y es que la relación entre niños y mascotas aparece como un refugio silencioso y especial , pero al mismo tiempo, como una herramienta poderosa para el desarrollo y bienestar infantil . Una revisión sistemática de 22 estudios identificó que la convivencia con mascotas se asocia con mayor autoestima, menor sensación de soledad y un mejor desarrollo de habilidades sociales , como la empatía y la capacidad de vincularse con otros. Y todo ello desde edades tempranas .

La ciencia lo confirma: crecer con mascotas mejora la autoestima y las habilidades sociales en niños

Argentina , con más de 32 millones de mascotas , es terreno fértil para observar este fenómeno. En entre 7 y 8 de cada 10 hogares, perros y gatos ya son parte de la familia . Y en ese entramado afectivo, los más chicos encuentran una presencia constante , sin juicios, que acompaña incluso en los momentos más difíciles . Es algo que no se suele encontrar con facilidad en otros vínculos.

Crecer no siempre es fácil. Hay frustraciones, miedos, inseguridades . Y es ahí donde aparecen los compañeros de cuatro patas, como pueden ser -por ejemplo- un perro que espera, un gato que se acerca, un incondicional que no exige explicaciones . La ciencia lo traduce en números: convivir con mascotas se asocia con mayores habilidades sociales y de bienestar .

En ese sentido, niños y niñas que crecen con perros tienen hasta 9% menos de probabilidades de desarrollar ansiedad, mientras que adolescentes con mascotas reportan niveles más bajos de soledad. En contextos complejos, como situaciones de vulnerabilidad social, la presencia de un animal también se vincula con menores niveles de depresión. No es magia; es vínculo, es amor.

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Pero los beneficios no se limitan solo a lo emocional. También hay un impacto físico, medible. El contacto con animales reduce el cortisol -la hormona del estrés- y, en situaciones desafiantes (como hablar en público o enfrentar un examen), la simpe presencia de un perro puede ser más efectiva que la de un adulto para disminuir la tensión. Acariciar, jugar, compartir tiempo, todos gestos simples que activan respuestas biológicas profundas.

La importancia de la tenencia responsable

Un factor indispensable para que ese vínculo entre niños y animales de compañía sea realmente positivo es la tenencia responsable. No se trata solo de tener una mascota, sino de construir una relación basada en el respeto, el cuidado y la atención a sus necesidades.

Eso implica controles veterinarios regulares, alimentación adecuada, ejercicio, socialización y tiempo de calidad. Porque, así como los animales acompañan, también necesitan ser acompañados.

La alimentación, clave en el bienestar de las mascotas

En ese sentido, la nutrición, junto al afecto, es uno de los pilares centrales en la vida de perros y gatos. No se trata solo de darles de comer, sino de ofrecer una alimentación adaptada a cada etapa, capaz de acompañar su desarrollo y cuidar su salud a largo plazo.

Por la crisis, los mendocinos bajan la calidad de alimentos balanceados para mascotas y compran algunos más baratos. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes La ciencia lo confirma: crecer con mascotas mejora la autoestima y las habilidades sociales en niños Archivo Los Andes

Tanto en perros como en gatos, una alimentación completa y balanceada no solo impacta en su salud física, sino también en su comportamiento y bienestar general. Una mascota sana es, también, una mejor compañía.

En los gatos, el primer año es clave, puiesto que crecen hasta 15 veces más rápido que un bebé humano. En ese sentido, lo que necesitan es una dieta fraccionada que combine alimento seco y húmedo. Este último resulta fundamental por su alto valor nutricional y su aporte a la hidratación, además de sentar las bases de hábitos saludables.

En perros, la evidencia también apunta a una dieta equilibrada. Estudios recomiendan una combinación 50% húmedo y 50% seco, que aporta variedad de nutrientes y favorece tanto la hidratación como el control del peso.