Mendoza decretó dos días de duelo provincial por la muerte de Pocho Sosa

Alfredo Cornejo decretó duelo provincial por el fallecimiento de Carlos Alberto “Pocho” Sosa , reconocido artista y referente de la cultura cuyana. La medida anunciada por el gobernador de Mendoza establece dos jornadas de duelo en todo el territorio mendocino y oficializa el reconocimiento institucional.

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La decisión fue dispuesta a través del Decreto Nº 1190 , firmado este domingo 14 de junio de 2026, en reconocimiento a la extensa trayectoria artística de Sosa y a su invaluable aporte a la difusión del patrimonio musical mendocino.

Durante los días de duelo, las banderas Nacional y Provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos de la provincia. La disposición se aplicará de manera obligatoria en dependencias estatales mientras dure la medida.

Además, el gobierno provincial invitó a los poderes Legislativo y Judicial, municipios, organismos nacionales e instituciones públicas a adherir al duelo. La convocatoria busca extender el homenaje a nivel institucional en toda la provincia.

Pocho Sosa desarrolló una carrera de más de seis décadas, durante la cual trascendió las fronteras de la Provincia y se consolidó como uno de los máximos exponentes de la identidad cuyana.

A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos reconocimientos públicos y privados por su contribución a la cultura de Mendoza y por su compromiso con la difusión de la música popular de la región, tanto en el país como en el exterior.

Por intermedio de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, el Gobierno provincial enviará copia del decreto y una nota de condolencias a los familiares del Pocho, expresando el profundo pesar del Gobierno y del pueblo de Mendoza.

Cornejo publicó un sentido mensaje de despedida

El gobernador mendocino se pronunció por la muerte del Pocho Sosa en sus redes sociales, donde destacó al reconocido cantante como "símbolo" de la cultura provincial. A su vez, estableció dos días de duelo en homenaje al autor de "Otoño en Mendoza".

"Hoy Mendoza despide a una de sus voces más queridas. Pocho Sosa dedicó su vida a cantar nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra identidad, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mendocina", comenzó su escrito.

"Acompaño a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural en este difícil momento. Su legado seguirá vivo en cada tonada y en cada otoño mendocino", concluyó.