Buscó su identidad sin saber lo que era tener un hermano y una llamada cambió su vida para siempre

Hay abrazos que tardan media vida en concretarse, pero que cuando finalmente ocurren, tienen el poder de reescribir la historia personal en un segundo . Ese fue el abrazo entre estos dos hermanos , Viviana y Andrés, separados por los acontecimientos, pero cuyos caminos volvieron a reunirse en Mendoza .

En un año, se triplicó la cantidad de familias que dan un hogar a chicos con derechos vulnerados

Viviana siempre supo que era adoptada. Con esa certeza a cuestas y la necesidad imperiosa de reconstruir su identidad , en septiembre del año pasado tomó la decisión de buscar a su familia.

Por eso se acercó al programa de Identidad Biológica de Mendoza . Quería respuestas; lo que no imaginaba era el torbellino emocional que estaba a punto de desatarse.

“Estoy con muchos sentimientos encontrados, porque yo no sé lo que es tener un hermano, nunca lo tuve. Ansiedad, mucha felicidad por saber que tengo a alguien que lleva mi sangre. Es una mezcla de emociones inmensa dentro de mí. No sé todavía explicar cómo me siento, pero sé que estoy muy feliz”, confesó Viviana tratando de ponerle palabras al momento.

Un abrazo entre hermanos que demoró años y le devolvió la identidad a Viviana. Viviana y Andrés. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El milagro —o más bien, la precisión de la ciencia puesta al servicio de las personas y sus historias— llegó en junio de este año. La intervención del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas dio el resultado esperado: el análisis determinó una coincidencia básica y certera con Andrés, su hermano biológico por línea paterna.

La espera había terminado, pero la marea de sensaciones apenas comenzaba. Tras los primeros minutos del emotivo encuentro, la propia Viviana buscó poner en palabras lo inefable: “Me interioricé del programa Identidad Biológica a través de la doctora Guadalupe y comencé mi búsqueda, esperando a un match entre alguien y yo. Luego de un mes y medio, acá estoy con mi hermano, que recién lo conozco”.

Andrés también rememoró con emoción el instante en que los profesionales se contactaron con él: “Me comentan que tengo una hermana y en ese momento, vinieron muchas cosas a la cabeza. Por ese motivo, decidí conocerla. Estoy muy feliz, muy contento por tener una hermana y habrá tiempo para disfrutar y tirar para adelante”.

El puente para reconstruir la identidad

A través del programa Identidad Biológica, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, muchos mendocinos han podido reconstruir su pasado y encontrar respuestas a preguntas que los acompañan desde siempre. Con el apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales, se trabaja para brindar a cada persona la posibilidad de conocer sus orígenes y construir una identidad más completa.

Natalia Alonso, directora de Derechos Humanos, manifestó su alegría por “el quinto encuentro que tenemos este año. Cada uno de ellos es una reafirmación del compromiso que tiene el gobierno provincial en la defensa de los derechos humanos y, en este caso, puntual, el derecho a la identidad. Así que celebramos y desde la oficina acompañamos todos estos procesos”.

Un abrazo entre hermanos que demoró años y le devolvió la identidad a Viviana. Programa de Identidad Biológica de Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Asimismo, la funcionaria destacó la herramienta clave que permitió este cruce de historias: “En este caso puntual, lo que cabe resaltar es que se realizó a través del Registro de Huellas Genéticas, con el que Mendoza también es pionera, ya que es el registro más grande que hay a nivel nacional, además del registro de Abuelas”, agregó Alonso.

Hoy, para Viviana y Andrés, las dudas del pasado le ceden el paso a un futuro compartido. Una muestra más de que la búsqueda por la identidad no solo repara historias, sino que también expande la familia.

Cómo acceder al Programa de Identidad Biológica

El programa Identidad Biológica recibe cientos de consultas al año y trabaja en conjunto con diversas instituciones, como hospitales y el Registro Civil, para avanzar en cada búsqueda. Si bien el proceso puede ser complejo y cada caso es único, el equipo se esfuerza por brindar resultados positivos.

Todas aquellas personas que quieren conocer su origen, pueden realizarlo de manera personal. Haber nacido en Mendoza, y no durante el período de la dictadura, porque eso lleva otro circuito. Quienes reúnan esos requisitos mantendrán una entrevista confidencial para evaluar si ingresan dentro del programa.

También pueden comunicarse con la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076 o a través del correo electrónico [email protected].