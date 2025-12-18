En un año, se triplicó la cantidad de familias que dan un hogar a chicos con derechos vulnerados

Los mendocinos muestran una vez más su perfil solidario lo cual se expresa en un dato alentador en un contexto complejo . Cada vez más familias brindan un hogar a chicos con derechos vulnerados , así, abren las puertas de su casa y su corazón para ofrecer un espacio de contención y afecto durante la transición hacia la adopción o revinculación con la familia.

La cantidad de chicos que quedan bajo el cuidado del estado fue un tema sobre el que manifestó su preocupación el mismísimo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , el año pasado. En ese marco, se creó el programa “Yo creo” que busca justamente aliviar la situación de chicos que, por diversas circunstancias, no pueden seguir al cuidado de su familia de origen.

Lo que aseguran quienes trabajan en diversas áreas vinculadas al tema es que la cantidad de situaciones y vulneraciones de derechos, violencias o problemáticas de índole similar, ha ido en aumento los últimos años . Pero, como muestran los números, también quienes buscan aportar su granito de arena que puede significar un cambio radical en la vida de muchos chicos.

Según los datos del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE las familias de acogida se triplicaron en un año: pasaron de 18 a fines de 2024 a 57 en la actualidad.

En la inauguración de la Asamblea Legislativa de 2024, Cornejo había advertido que llegaban cada vez más chicos a hogares del Estado. Como dato aportó que en diciembre de 2019, antes de la pandemia, eran 500 y a inicios de mayo de 2024 eran 953, casi el doble.

El 31 de mayo de 2024 se implementó el programa “Yo creo”, el programa de Acogimiento Familiar de Mendoza, y comenzó su actividad en junio de ese año. Este incorpora familias que reciben niñas, niños y adolescentes (NNyA) con la intención de ofrecerles un entorno seguro y cuidado y minimizar así las consecuencias emocionales de la vulneración de derechos. Es un abrazo que busca atenuar el sufrimiento previo.

La estrategia no tiene fines adoptivos y garantiza que reciban el apoyo necesario mientras se resuelve su situación legal.

Se trata de un formato que existía desde hacía décadas en Mendoza y otros lugares. Eugenia Guglieri, coordinadora del programa, recordó que ya en el año 1968 existía la ley de amas externas para el cuidado de estos niños, que se sostuvo durante todos estos años y que desde 2024 toma el formato de esta nueva propuesta.

Vulneración de derechos de los niños

El incremento los últimos años de la cantidad de chicos que quedan bajo el resguardo del estado se asocia a las diversas problemáticas sociales que se agravan, incluso con más situaciones de violencia. “Hay una problemática social para todos por igual, a nivel provincial y nacional. Hoy hay muchas intervenciones, hay muchísima más problemática, los problemas económicos acarrean muchos otros problemas, como son los consumos problemáticos o situaciones de salud mental, son los motivos por los que tenemos que intervenir”, analizó en diálogo con Los Andes.

Explicó que cuando el estado debe finalmente tomar cartas en el asunto e institucionalizar (o llevar a un hogar) a los niños y adolescentes es porque la vulneración de derechos es grave. “Un abuso, maltrato o negligencia grave”, detalló la funcionaria. “En esas condiciones -continuó- peligra la vida del niño o la posibilidad de recibir esos derechos en el entorno familiar”.

Refirió que solo el 3% de los chicos terminan institucionalizados, porque se prioriza que no salgan de su ámbito familiar. Quizás quedan al cuidado de otro familiar, pero no siempre existe alguien que pueda dar garantías de protección.

“Cuando llegan a esta instancia es porque no hubo una red que tenía que ser protectora ni garante del derecho, y la realidad es que vos lo estás sacando al niño, por más que haya una familia disponible, la realidad es que esa familia sigue siendo una familia ajena al niño, entonces, lo que nosotros tratamos siempre es de que sea la última instancia”, subrayó.

Las familias que reciben a los niños en Mendoza

Esto claro, también es un desafío para las familias de acogimiento: es incorporar un miembro de manera temporal, pero el afecto fluye cuando se abre el corazón y a veces es difícil cuando se van. Referentes de algunas de las familias dijeron en diálogo con Los Andes que aunque puede ser difícil, la experiencia vale la pena 100%, que es positivo para todos y por eso, es usual que vuelvan a recibir nuevamente a otros chicos.

Agustina Villegas, es pediatra, tiene dos hijas de 4 y 6 años y cuando se los propuso aceptaron inmediatamente. “Es algo muy gratificante, desde diferentes miradas, y sobre todo ver el crecimiento emocional de los niños”, aseguró. Contó que tiene un hogar monoparental y trabaja, por lo que lleva al bebe “como un cangurito”, a todos lados. Por eso destacó que todos pueden hacerlo. Respecto de qué va a pasar cuando ya no lo tenga aseguró: “Voy a estar feliz, seguramente me va a doler, pero es como un doble amor, es amor que estás dando por un niño y hay que centrarnos en eso, ponernos el chip cuando nos anotamos en el programa, saber que es mucho mejor que esté en una familia y no en un hogar”.

Menos chicos en hogares del estado

En tanto, el número de chicos en residencias alternativas continúa disminuyendo, según los registros del gobierno. Actualmente son 651 los NNyA albergados en hogares, 25 menos que los 676 que eran en enero de 2025.

“Como consecuencia de la apertura de nuevas residencias, se redujo la población de cada espacio y se enfocó el trabajo en elevar las condiciones de niños y niñas”, refirió el ministerio.

Mendoza cuenta con 45 residencias alternativas. En los últimos dos años se han inaugurado seis y se han refuncionalizado otras seis, como parte de un lineamiento de gestión que busca fortalecer el Sistema Integral de Protección con una perspectiva de derechos, corresponsabilidad y compromiso.

Si te interesa participar del programa, llená el formulario o escribí a [email protected].