Calor insoportable en el día y tormentas severas por la noche: el tiempo para este viernes en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. El sábado bajará nuevamente la temperatura.

Este viernes en Mendoza sube la temperatura en gran medida, con una máxima que llegará a los 38°C. A pesar del calor intenso, durante la noche rige alerta amarilla por tormentas severas en algunas zonas. El sábado, por su parte, mejorarán las condiciones meteorológicas. A continuación, el tiempo de ambos días.

Así estará el tiempo este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “muy calurosa” este viernes 19 de diciembre con ascenso de la temperatura. La máxima será de 38°C, mientras que la mínima será de 21°C, con vientos moderados del sector sur. Según anticipan, se esperan tormentas de intensidad moderada a severa durante la noche. En la precordillera y Malargüe se anticipa viento Zonda.

El sábado baja nuevamente la temperatura

El sábado 20 de diciembre se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con nubosidad variable y precipitaciones en la noche. Indican una máxima de 33°C y una mínima de 20°C, vientos moderados del sector sur. En la cordillera se espera inestabilidad.

