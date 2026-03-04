Jordi Cruz, chef estrella Michelin: "Las especias se tienen que despertar antes de cocinar. El calor ayuda..."

El jurado de MasterChef España reveló uno de los trucos de los profesionales de la cocina y mostró cómo trabajar las especias.

El chef español Jordi Cruz, reconocido con estrella Michelin, compartió un secreto de cocina que muchos de sus colegas suelen guardarse para sus platos. En sus redes reveló que "las especias se tienen que despertar antes de cocinar", y en esa frase condensa una técnica simple que transforma el resultado final.

El jurado de MasterChef España suele detenerse en un gesto mínimo que, según explica, marca la diferencia entre un plato correcto y uno memorable. Para él, todo comienza antes de que los ingredientes principales entren en escena.

El cocinero desarrolló esta idea con una imagen precisa: "Despertar los aromas es un arte. Las especias —enteras o molidas— y las hierbas guardan un universo de compuestos aromáticos que duermen… hasta que el calor las llama". La metáfora no es casual. En crudo, muchas especias mantienen sus aceites esenciales atrapados; necesitan un estímulo térmico para liberar todo su potencial.

Qué pasa con las especias de cocina cuando se las somete al calor Cruz describe qué sucede cuando ese paso se realiza de manera correcta: "Cuando las pones en una sartén sin aceite, algo mágico ocurre: las semillas crujen, los aceites esenciales se liberan, los aromas se intensifican y cada nota —dulce, floral, picante o terrosa— se vuelve más viva". No se trata de una técnica compleja ni de alta cocina inaccesible, sino que es -en esencia- aplicar calor controlado y atención.

El chef insiste en que el gesto tiene un valor que va más allá de lo técnico. "Tostar en seco no es solo un paso técnico. Es un pequeño ritual que transforma lo cotidiano en extraordinario. Las hierbas secas se vuelven más fragantes, las especias enteras despiertan su carácter, y las molidas revelan matices que no sabías que estaban ahí".