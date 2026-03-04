Jordi Cruz, chef estrella Michelin: "Las especias se tienen que despertar antes de cocinar. El calor ayuda..."

El chef español Jordi Cruz, reconocido con estrella Michelin, compartió un secreto de cocina que muchos de sus colegas suelen guardarse para sus platos. En sus redes reveló que "las especias se tienen que despertar antes de cocinar", y en esa frase condensa una técnica simple que transforma el resultado final.
El jurado de MasterChef España suele detenerse en un gesto mínimo que, según explica, marca la diferencia entre un plato correcto y uno memorable. Para él, todo comienza antes de que los ingredientes principales entren en escena.
El cocinero desarrolló esta idea con una imagen precisa: "Despertar los aromas es un arte. Las especias —enteras o molidas— y las hierbas guardan un universo de compuestos aromáticos que duermen… hasta que el calor las llama". La metáfora no es casual. En crudo, muchas especias mantienen sus aceites esenciales atrapados; necesitan un estímulo térmico para liberar todo su potencial.
Qué pasa con las especias de cocina cuando se las somete al calor
Cruz describe qué sucede cuando ese paso se realiza de manera correcta: "Cuando las pones en una sartén sin aceite, algo mágico ocurre: las semillas crujen, los aceites esenciales se liberan, los aromas se intensifican y cada nota —dulce, floral, picante o terrosa— se vuelve más viva". No se trata de una técnica compleja ni de alta cocina inaccesible, sino que es -en esencia- aplicar calor controlado y atención.
El chef insiste en que el gesto tiene un valor que va más allá de lo técnico. "Tostar en seco no es solo un paso técnico. Es un pequeño ritual que transforma lo cotidiano en extraordinario. Las hierbas secas se vuelven más fragantes, las especias enteras despiertan su carácter, y las molidas revelan matices que no sabías que estaban ahí".
La práctica exige pocos elementos: una sartén limpia, fuego medio a bajo y movimiento constante para evitar que las especias se quemen y amarguen.
El momento clave, según señala, resulta inconfundible: "Ese instante en el que el olor empieza a subir… ahí es donde empieza la cocina de verdad". Por eso recomienda retirarlas apenas cambian levemente de color y trasladarlas a un recipiente frío para frenar la cocción residual.
Qué especias se pueden usar
Comino en semillas
Coriandro
Hinojo
Pimienta en grano
cardamomo
mostaza
sésamo
También mezclas como el curry o polvos como el pimentón admiten un golpe breve de calor, siempre con vigilancia estricta.
Para Cruz, la ecuación es clara: "Calor, paciencia y una sartén. El despertar de los sabores". Un procedimiento sencillo que confirma que, en cocina, los grandes resultados suelen comenzar con gestos pequeños y precisos.