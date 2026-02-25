25 de febrero de 2026 - 11:41

Jordi Cruz, chef Michelin: "El orden importa ¿qué va primero en una ensalada, el aceite, el vinagre o la sal?"

Para el chef español, un simple cambio en el orden puede transformar una ensalada común en un plato equilibrado y lleno de sabor.

ensalada
Por Daniela Leiva

El debate parece mínimo, pero divide cocinas: ¿qué va primero en una ensalada, el aceite, el vinagre o la sal? Para el chef español Jordi Cruz, la respuesta no admite dudas. El orden altera el resultado final y modifica tanto el sabor como la textura.

"Hoy voy a resolver la eterna discusión de cómo se aliña una ensalada. Sí, el orden importa, y entenderlo cambia por completo el sabor y la textura. Este es uno de esos trucos de cocina que parecen pequeños, pero marcan la diferencia en cualquier ensalada bien aliñada", expresó el jurado de Masterchef España.

Cómo aliñar una ensalada según el chef Jordi Cruz

Según explicó, el secreto radica en comprender cómo interactúan los ingredientes. El procedimiento correcto no responde a una costumbre sino a una lógica culinaria precisa:

  1. Primero va el vinagre, porque es el único líquido capaz de diluir la sal de forma uniforme. Si se agrega después, no cumple la misma función.
  2. Luego se incorpora la sal. El vinagre facilita su disolución y permite que el condimento se distribuya de manera pareja en toda la preparación.
  3. Por último, se suma el aceite de oliva virgen extra. Actúa como una barrera natural. Si se coloca antes, puede impedir que la sal se mezcle bien y el aliño queda irregular.

"Así que ya lo sabes: vinagre → sal → aceite. El orden correcto para un aliño equilibrado, una vinagreta estable y una ensalada con sabor de verdad", indicó Cruz en un video que compartió en sus redes.

La fórmula base del chef español para una vinagreta casera

Jordi Cruz reveló la fórmula base para una vinagreta: "Perfecta para ensaladas, verduras, legumbres frías o lo que quieras. Un básico de cocina que nunca falla".

  • 150 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 50 ml del vinagre que más te guste
  • 3 g de sal
  • 15 ml de agua

Opcionales para ajustar el perfil:

  • 2 g de pimienta
  • 10 g de miel
  • 15 g de mostaza
  • o cualquier toque que te inspire ese día
