Jordi Cruz, chef Michelin: "Utiliza esta forma de cortar el tomate y así evitas que la ensalada quede aguada"

Cortar un tomate parece un gesto automático en cualquier cocina. Sin embargo, detrás de esa acción cotidiana hay técnica y criterio. El chef español Jordi Cruz, reconocido con estrella Michelin, explicó en un video publicado en sus redes sociales por qué la forma del corte puede definir el resultado final de una ensalada.

"Los detalles y el conocimiento son importantes", aseguró Jordi Cruz en ese mensaje y dejó en claro que la herramienta influye tanto como la técnica. Según indicó, el cuchillo serrucho es el correcto para cortar el tomate porque el jugo puede dañar los cuchillos de filo.

La elección no responde a una cuestión estética sino funcional: un corte inadecuado rompe la pulpa, libera demasiado líquido y altera la textura del plato.

Por qué es importante cómo cortar el tomate Cortar un tomate no es solo cuestión de presentación. La forma en que se realiza modifica la experiencia al comerlo y el equilibrio de sabores. El chef detalló por qué conviene prestar atención a estos aspectos: