24 de febrero de 2026 - 13:26

Jordi Cruz, chef Michelin: "Utiliza esta forma de cortar el tomate y así evitas que la ensalada quede aguada"

El chef español reconocido con estrella Michelin reveló su secreto de cómo cortar el tomate y explicó por qué es tan importante hacerlo bien.

Por Daniela Leiva

"Los detalles y el conocimiento son importantes", aseguró Jordi Cruz en ese mensaje y dejó en claro que la herramienta influye tanto como la técnica. Según indicó, el cuchillo serrucho es el correcto para cortar el tomate porque el jugo puede dañar los cuchillos de filo.

La elección no responde a una cuestión estética sino funcional: un corte inadecuado rompe la pulpa, libera demasiado líquido y altera la textura del plato.

  • Conserva mejor los jugos:
    Si se corta siguiendo las líneas naturales del tomate, por lo general de arriba hacia abajo, la pulpa se mantiene más firme y el gel no se pierde en exceso. La ensalada evita así un fondo acuoso.
  • Mejora la textura:
    Un corte limpio y adecuado al tipo de tomate protege la consistencia. Los tomates carnosos admiten rodajas o gajos definidos; los más blandos funcionan mejor en cuartos grandes.
  • Distribuye el sabor de forma uniforme:
    Al mantener el gel y las semillas dentro de cada pieza, cada bocado conserva el equilibrio entre dulzor, acidez y jugosidad.
  • Facilita la mezcla con otros ingredientes:
    Piezas del tamaño correcto se integran mejor con la lechuga, la cebolla o el queso, sin dominar la preparación ni perder presencia.
Para el chef, la diferencia entre una ensalada correcta y una memorable puede empezar con un simple corte. En cocina, el resultado final no depende solo de los ingredientes, sino de cómo se los trata desde el primer gesto.

