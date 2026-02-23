23 de febrero de 2026 - 15:35

El ingrediente que hace que las cebollas sean translúcidas en lugar de marrones, según la chef Diana Burkel

La chef alemana reveló su secreto que cambia el resultado final cuando quiere que las cebollas queden traslúcidas. Para qué preparaciones sirve.

cebollas traslúcidas
Por Daniela Leiva

Lograr que las cebollas queden translúcidas, suaves y aromáticas, sin que tomen color marrón antes de tiempo, parece un detalle menor. Sin embargo, en cocina ese punto marca la diferencia entre una base delicada y un sabor demasiado intenso.

La chef alemana Diana Burkel, reconocida por estar al frente del restaurante Würzhaus en Núremberg, compartió un truco simple que cambia el resultado final. Las cebollas quedan especialmente sabrosas cuando se fríen hasta que estén translúcidas.

El secreto de la chef alemana para freír cebollas

Hay un truco sencillo para lograrlo sin quemarlas y el truco es de la chef Burkel, quien lo mencionó en la Radio Bávara y su secreto es añadir una pizca de sal.

“Cuando sofrío una cebolla cortada en rodajas en una sartén con un poco de aceite hasta que esté transparente, inmediatamente le añado una pizca de sal, porque esto evita que las cebollas se doren demasiado y las mantiene translúcidas”.

La explicación tiene base técnica. La sal extrae la humedad de las cebollas. Esto evita que los aros o cubos finos se quemen. En cambio, se vuelven translúcidos rápidamente. La sal también tiene otra ventaja: realza el sabor de las cebollas.

cortar cebolla
Con pequeños trucos en el corte, trabajar con cebolla puede dejar de ser una tarea incómoda dentro de la cocina.

Con pequeños trucos en el corte, trabajar con cebolla puede dejar de ser una tarea incómoda dentro de la cocina.

Cómo lograr cebollas traslúcidas y perfectas

  1. Primero se pica la cebolla. Se puede elegir entre aros o cubos, según la preparación.
  2. Conviene optar por un aceite con punto de humo superior a 200 °C, como el de girasol o el de colza. Algunos aceites de oliva especiales también resultan adecuados.
  3. Se vierte el aceite en una sartén amplia y se lleva a fuego bajo o medio. Con el aceite tibio, se incorporan las cebollas y se agrega de inmediato la pizca de sal.
  4. Luego se cocinan entre 5 y 10 minutos, hasta que se vuelvan translúcidas y mantengan cierta firmeza.
    pisca de sal a la cebolla

La diferencia con la cebolla caramelizada es clara. La versión translúcida conserva líquido y un leve toque picante. Resulta ideal como base para salsas o guisos.

En cambio, la caramelizada requiere entre 20 y 45 minutos a fuego medio-bajo. Toma un dorado intenso, desarrolla dulzor y adquiere una textura más tierna y profunda, perfecta para acompañar carnes, quesos o una clásica sopa de cebolla.

