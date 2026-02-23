Qué comer esta semana: 5 recetas rápidas, económicas y sin harina para hacer del 23 al 27 de febrero

Estas recetas simples son ideales para sentirse más livianos durante la semana, sin pasar horas en la cocina.

Resolver los almuerzos de la semana no siempre es sencillo. Entre el calor, el trabajo, las idas y vueltas y la clásica pregunta de “¿qué comemos hoy?”, muchas veces se terminan repitiendo las recetas o recurriendo a algo comprado. Sin embargo, con un poco de organización se pueden armar platos caseros, ricos y sin harina.

Reducir la harina durante la semana puede ayudar a variar la alimentación y sumar más verduras, proteínas y alimentos frescos. No hace falta complicarse ni buscar ingredientes raros: con productos que se consiguen en cualquier supermercado argentino se pueden preparar almuerzos completos, rendidores y listos en menos de media hora.

Estas cinco recetas están pensadas para que puedas planificar de lunes a viernes, sin repetir sabores. Se pueden comer recién hechas o llevar en un tupper al trabajo.

1. Wok rápido de carne y verduras Ingredientes 300 g de carne vacuna (nalga o cuadrada)

1 morrón

1 zanahoria

1 cebolla

1 zapallito

Salsa de soja (cantidad a gusto)

Aceite Paso a paso Cortá la carne en tiras finas. Picá las verduras en juliana (tiritas). En una sartén grande o wok bien caliente, salteá la carne con un poco de aceite hasta que se dore. Retirala y, en la misma sartén, cociná las verduras unos minutos, que queden crocantes. Volvé a incorporar la carne y agregá un chorrito de salsa de soja. Cociná dos minutos más y serví. wok de verduras 2. Tortilla de papa y cebolla al horno (sin harina) Ingredientes 2 papas medianas

1 cebolla grande

4 huevos

Sal y pimienta

Aceite Paso a paso Pelá y cortá las papas en rodajas finas. Cocinalas en una sartén con un poco de aceite junto con la cebolla en pluma hasta que estén tiernas. En un bol, batí los huevos con sal y pimienta. Mezclá con las papas y volcá en una fuente aceitada. Cociná en horno medio durante 20-25 minutos hasta que esté firme. tortilla de papa y cebolla 3. Ensalada de garbanzos completa Ingredientes 2 tazas de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados)

1 tomate

½ pepino

½ cebolla morada

Perejil fresco

Jugo de limón

Aceite de oliva y sal Paso a paso Colocá los garbanzos en un bol. Agregá el tomate y el pepino en cubitos, la cebolla picada bien fina y perejil. Condimentá con limón, aceite y sal. Mezclá y llevá a la heladera 15 minutos antes de servir para que tome sabor. ensalada de garbanzos 4. Filet de merluza a la plancha con ensalada fresca Ingredientes 2 filetes de merluza

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta

Aceite

Lechuga y tomate para acompañar Paso a paso Secá los filetes con papel de cocina. Condimentá con sal, pimienta y limón. Cocinalos en una plancha o sartén con un poco de aceite, unos 3 o 4 minutos por lado, hasta que estén blancos y firmes. Serví con ensalada de lechuga y tomate. filet de merluza 5. Revuelto gramajo casero (sin papas fritas industriales) Ingredientes 2 papas

2 huevos

100 g de jamón cocido

½ cebolla

Sal y pimienta

Aceite Paso a paso Pelá las papas y cortalas en tiras bien finitas. Cocinalas en una sartén con poco aceite hasta que estén doradas y tiernas. Sumá la cebolla picada y el jamón en tiras. Batí los huevos, volcá sobre la preparación y revolvé hasta que el huevo esté cocido pero húmedo. revuelto gramajo