23 de febrero de 2026 - 10:55

Qué comer esta semana: 5 recetas rápidas, económicas y sin harina para hacer del 23 al 27 de febrero

Estas recetas simples son ideales para sentirse más livianos durante la semana, sin pasar horas en la cocina.

wok de carne y verduras
Por Daniela Leiva

Resolver los almuerzos de la semana no siempre es sencillo. Entre el calor, el trabajo, las idas y vueltas y la clásica pregunta de “¿qué comemos hoy?”, muchas veces se terminan repitiendo las recetas o recurriendo a algo comprado. Sin embargo, con un poco de organización se pueden armar platos caseros, ricos y sin harina.

Leé además

que comer esta semana: 5 recetas faciles, rapidas y sin harina para hacer del 9 al 13 de febrero

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 9 al 13 de febrero

Por Daniela Leiva
que comer esta semana: 5 recetas faciles, rapidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Por Daniela Leiva

Reducir la harina durante la semana puede ayudar a variar la alimentación y sumar más verduras, proteínas y alimentos frescos. No hace falta complicarse ni buscar ingredientes raros: con productos que se consiguen en cualquier supermercado argentino se pueden preparar almuerzos completos, rendidores y listos en menos de media hora.

1. Wok rápido de carne y verduras

Ingredientes

  • 300 g de carne vacuna (nalga o cuadrada)
  • 1 morrón
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • 1 zapallito
  • Salsa de soja (cantidad a gusto)
  • Aceite

Paso a paso

  1. Cortá la carne en tiras finas.
  2. Picá las verduras en juliana (tiritas).
  3. En una sartén grande o wok bien caliente, salteá la carne con un poco de aceite hasta que se dore.
  4. Retirala y, en la misma sartén, cociná las verduras unos minutos, que queden crocantes.
  5. Volvé a incorporar la carne y agregá un chorrito de salsa de soja.
  6. Cociná dos minutos más y serví.
    wok de verduras

2. Tortilla de papa y cebolla al horno (sin harina)

Ingredientes

  • 2 papas medianas
  • 1 cebolla grande
  • 4 huevos
  • Sal y pimienta
  • Aceite

Paso a paso

  1. Pelá y cortá las papas en rodajas finas.
  2. Cocinalas en una sartén con un poco de aceite junto con la cebolla en pluma hasta que estén tiernas.
  3. En un bol, batí los huevos con sal y pimienta.
  4. Mezclá con las papas y volcá en una fuente aceitada.
  5. Cociná en horno medio durante 20-25 minutos hasta que esté firme.
    tortilla de papa y cebolla

3. Ensalada de garbanzos completa

Ingredientes

  • 2 tazas de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados)
  • 1 tomate
  • ½ pepino
  • ½ cebolla morada
  • Perejil fresco
  • Jugo de limón
  • Aceite de oliva y sal

Paso a paso

  1. Colocá los garbanzos en un bol.
  2. Agregá el tomate y el pepino en cubitos, la cebolla picada bien fina y perejil.
  3. Condimentá con limón, aceite y sal.
  4. Mezclá y llevá a la heladera 15 minutos antes de servir para que tome sabor.
    ensalada de garbanzos

4. Filet de merluza a la plancha con ensalada fresca

Ingredientes

  • 2 filetes de merluza
  • Jugo de ½ limón
  • Sal y pimienta
  • Aceite
  • Lechuga y tomate para acompañar

Paso a paso

  1. Secá los filetes con papel de cocina.
  2. Condimentá con sal, pimienta y limón.
  3. Cocinalos en una plancha o sartén con un poco de aceite, unos 3 o 4 minutos por lado, hasta que estén blancos y firmes.
  4. Serví con ensalada de lechuga y tomate.
    filet de merluza

5. Revuelto gramajo casero (sin papas fritas industriales)

Ingredientes

  • 2 papas
  • 2 huevos
  • 100 g de jamón cocido
  • ½ cebolla
  • Sal y pimienta
  • Aceite

Paso a paso

  1. Pelá las papas y cortalas en tiras bien finitas.
  2. Cocinalas en una sartén con poco aceite hasta que estén doradas y tiernas.
  3. Sumá la cebolla picada y el jamón en tiras.
  4. Batí los huevos, volcá sobre la preparación y revolvé hasta que el huevo esté cocido pero húmedo.
    revuelto gramajo
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las personas que apilan sus platos después de comer aprendieron una lección clave, según la psicología.

Las personas que apilan sus platos después de comer aprendieron una lección clave, según la psicología

Por Cristian Reta
la cantidad exacta de nueces que debes comer para proteger la memoria, segun neurologos

La cantidad exacta de nueces que debés comer para proteger la memoria, según neurólogos

Por Daniela Leiva
las personas con mejor capacidad matematica tienden a nacer en estos meses, segun investigaciones

Las personas con mejor capacidad matemática tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Por Andrés Aguilera
asi es la finca de valeria mazza y alejandro gravier: con jardines enormes y diseno rustico sofisticado

Así es la finca de Valeria Mazza y Alejandro Gravier: con jardines enormes y diseño rústico sofisticado

Por Andrés Aguilera