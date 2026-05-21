Fue a comer a una reconocida parrilla argentina y un detalle en el ticket lo sorprendió

Un turista acudió a uno de los restaurantes más conocidos del país y se hizo viral al mostrar lo que comió y cuánto pagó.

Fue a comer a una reconocida parrilla, pidió una cena contundente y un detalle en el ticket lo sorprendió.

Un turista fue a comer a una reconocida parrilla de Argentina y notó un inesperado detalle en el ticket cuando fue a pagar. Su sorpresa fue tan grande que decidió compartirlo en redes sociales y se hizo viral.

Según trascendió, el joven, junto a otros amigos, pasaron por La Cabrera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para degustar platos típicos argentinos. Según muestra en el ticket, el joven pidió un bife de chorizo, ojo de bife, papas fritas, ensalada y vino.

El lugar es especializado en carnes a la parilla y también es reconocido por sus precios elevados y servicio de calidad. Por lo tanto, y tras observar el menú, el comensal consideró que la cuenta podría ser elevada.

Ticket la cabrera.. El ticket que compartió el turista y se viralizó en redes Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al notar en el ticket que se había aplicado un 30% de descuento en el total de la compra. Pero este dato no fue casualidad, ya que el joven asistió al lugar un sábado a las 17:20, momento en que se aplicaba el "happy hour".

La conocida "hora feliz" consiste en un reducto de precios grastronómicos que se aplica entre las 18.30 y las 20. Es por eso que el turista notó ese descuento en su cuenta final.

Cuánto gastó el turista Según el ticket difundido en redes sociales, el consumo incluyó 6 cubiertos por $25.800, una provoleta por $20.700, un bife de chorizo por $86.100, medio ojo de bife de 400 gramos por $64.200, una porción de papas fritas con cebolla por $13.100, otra de papas fritas por $14.600 y una ensalada de rúcula por $20.700. Además, se agregaron dos vinos, uno por $30.580 y otro por $35.530. También pidió una botella de agua sin gas de 750 ml por $4.200. Tras aplicarse descuentos por “Happy Hour”, el total abonado fue de $189.306.