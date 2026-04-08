Fue a Don Julio, comió dos bifes de chorizo con acompañamientos y el ticket sorprendió a todos: cuánto gastó

Una clienta compartió los detalles de su cena en la famosa parrilla porteña, desde los cortes de carne premium hasta una exclusiva selección de vinos de alta gama en copas.

Fue a comer a Don Julio y la cuenta sorprendió a todos: cuánto gastó

Don Julio, ubicada en el corazón de Palermo, se consolida diariamente como una de las parrillas más emblemáticas y concurridas de la Ciudad de Buenos Aires, atrayendo tanto a turistas extranjeros como a locales que buscan una experiencia de alta categoría.

Recientemente, la reseña de una mujer en Google Maps cobró notoriedad al detallar paso a paso su visita, incluyendo el menú elegido y el sorpresivo ticket final.

La experiencia para dos personas comenzó con un costo de $6.000 por cada cubierto. La cena se inició con achuras tradicionales, específicamente un chorizo y una porción de chinchulín.

parrilla don Julio Posteriormente, la elección se centró en los cortes clásicos de la casa: un bife de chorizo angosto ($82.000) y uno ancho ($89.000), acompañados por puré de papas y ensalada mixta, cuyos valores fueron de $15.000 y $23.000 respectivamente.

El apartado de las bebidas fue uno de los más destacados de la noche, con una fuerte presencia de etiquetas premium. Además de un agua con gas, la pareja optó por diversas opciones por copa: una de Laborum ($27.000), dos de El Gran Enemigo ($42.000 cada una) y una de Cheval des Andes, un reconocido blend de Mendoza, por un valor de $79.000. El cierre de la velada incluyó un helado de dulce de leche y un café.