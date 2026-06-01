1 de junio de 2026 - 18:49

Compró una caja de figuritas del Mundial y cuando la abrió descubrió una insólita estafa

Un fanático de Perú compró figuritas a un precio de oferta, pero al abrirla descubrió que los sobres oficiales habían sido reemplazados por infusiones.

Un peruano fue estafado insólitamente al comprar figuritas del Mundial

Un peruano fue estafado insólitamente al comprar figuritas del Mundial

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Por Manuel Ferreyra

Lo que comenzó como el sueño de completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 terminó en una amarga e insólita estafa para un joven coleccionista en Lima, Perú.

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Atraído por una oferta económica irresistible, el aficionado adquirió una caja de lo que aparentaban ser sobres oficiales de la marca Panini a un vendedor ambulante. Sin embargo, la supuesta "ganga" resultó ser una estafa orquestada que se volvió viral en las redes sociales en toda la región.

La víctima no sospechó inicialmente del fraude, ya que el empaque exterior contaba con los precintos y sellos de seguridad que, supuestamente, garantizan la autenticidad del producto.

Embed - Un fanático del fútbol pensó que había conseguido una súper oportunidad al comprar una caja cerrada de figuritas del Mundial. Pero al abrirla en su casa se llevó una sorpresa inesperada: adentro no había figuritas… sino sobres de té de anís. El caso ocurrió en Perú y el video del momento no tardó en generar todo tipo de reacciones. ¿Alguna vez compraste algo y te llevaste una sorpresa parecida? #Mundial2026 #Figuritas #Peru #Futbol #BenditoShow
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Un fanático del fútbol pensó que había conseguido una súper oportunidad al comprar una caja cerrada de figuritas del Mundial. Pero al abrirla en su casa se llevó una sorpresa inesperada: adentro no había figuritas… sino sobres de té de anís. El caso ocurrió en Perú y el video del momento no tardó en generar todo tipo de reacciones. ¿Alguna vez compraste algo y te llevaste una sorpresa parecida? Mundial2026 Figuritas Peru Futbol BenditoShow

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La sorpresa llegó al abrir el envase en su domicilio: en lugar de los 104 sobres con 7 figuritas cada uno, el interior estaba repleto de sobres de té de anís.

Los estafadores habían organizado las infusiones de manera tan prolija que lograban simular perfectamente el peso y el volumen de la mercancía original.

El afectado registró la escena y la compartió en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde el contenido se viralizó rápidamente. La comunidad digital reaccionó con una mezcla de ironía y asombro, acuñando frases como "el Mundial del aparato digestivo" o bromeando con que al comprador "le tocaron todas repetidas".

No obstante, detrás de los memes y las risas, el caso ha encendido las alarmas sobre los riesgos del mercado informal. Expertos y usuarios señalaron que el precio excesivamente bajo fue la señal de alerta que el coleccionista pasó por alto.

A pesar de la humillación pública y de haberse convertido en el centro de las burlas, el damnificado aseguró que buscará al vendedor ambulante para reclamarle tras la estafa.

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