Carlos Ancelotti no cambia los planes y Neymar seguirá en la lista de Brasil para el Mundial

La Selección de Brasil completó una nueva jornada de trabajo antes del amistoso frente a Panamá y uno de los temas centrales de la conferencia de prens a fue la situación física de Neymar. Carlo Ancelotti fue categórico al afirmar que el delantero continuará formando parte de la convocatoria para el Mundial 2026 , a pesar de la lesión muscular que actualmente lo mantiene entrenando de manera diferenciada.

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El entrenador confirmó que no habrá modificaciones en la nómina de 26 futbolistas elegidos para disputar el certamen internacional. La decisión llega despué s de que los estudios médicos detectaran una lesión de grado 2 en la pantorrilla derecha de l atacante.

El entrenador italiano, Carlo Ancelotti respaldó a Neymar y descartó modificaciones en la convocatoria mundialista.

Desde el cuerpo técnico consideran que los plazos de recuperación son alentadores y que Neymar podría volver a estar disponible durante la fase de grupos . La previsión más optimista apunta al encuentro frente a Haití, programado para el 19 de junio en Filadelfia.

Ancelotti explicó que la convocatoria del delantero nunca estuvo en duda. Según indicó, el cuerpo técnico ya tenía conocimiento de algunas molestias físicas antes de la concentración, aunque el seguimiento pasó a manos de la Confederación Brasileña de Fútbol una vez que el jugador se incorporó al plantel.

image Carlo Ancelotti fue categórico al afirmar que el delantero continuará formando parte de la convocatoria para la Copa del Mundo. @CBF_Futebol

Los primeros avances de Neymar

Mientras continúa con su recuperación, Neymar comenzó a realizar trabajos físicos sobre el césped de la Granja Comary. Aunque todavía no participa de ejercicios con balón ni de las prácticas grupales, los responsables médicos consideran positiva la evolución observada durante los últimos días.

La intención es que el futbolista complete cada etapa del proceso sin apresurar los tiempos para minimizar cualquier riesgo de recaída antes del inicio de la competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBF_Futebol/status/2060762744094105990&partner=&hide_thread=false E assim concluímos nossa preparação em casa, Granja Comary. Para fecharmos com chave de ouro, nossos atletas receberam de perto todo esse carinho especial! #BateNoPeito pic.twitter.com/6BT1vTIFzH — brasil (@CBF_Futebol) May 30, 2026

El amistoso ante Panamá

Brasil afrontará el compromiso ante Panamá en el estadio Maracaná como una de sus últimas pruebas antes del debut mundialista. Durante la conferencia, Ancelotti adelantó la formación que utilizará desde el inicio y confirmó que realizará varias modificaciones en el complemento para observar diferentes variantes.

La Canarinha tampoco contará para este encuentro con Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Marquinhos, quienes disputarán la final de la Liga de Campeones y recién se sumarán al grupo una vez concluido ese compromiso.

Un mensaje de respaldo

Consultado sobre si hubiera actuado de otra manera de haber conocido con mayor anticipación la gravedad de la lesión, el entrenador italiano evitó las especulaciones y reafirmó la decisión tomada por el cuerpo técnico.

Además, remarcó que la convocatoria responde exclusivamente a criterios deportivos y a la confianza depositada en la recuperación del jugador. Según explicó, el objetivo es que Neymar llegue en las mejores condiciones posibles para aportar tanto dentro como fuera del campo durante el Mundial.

En la concentración brasileña reina el optimismo. Aunque todavía resta tiempo para su regreso a la competencia, el delantero continúa avanzando en su recuperación y mantiene intactas sus posibilidades de convertirse en una pieza importante para la selección a lo largo del torneo.