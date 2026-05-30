30 de mayo de 2026 - 16:04

PSG venció en penales a Arsenal tras una final deslucida y se consagró campeón de la UEFA Champions League

El elenco de París superó a Arsenal en los penales después de igualar 1 a 1 en los 120 minutos. Así, sostiene el cetro de mejor equipo del fútbol europeo.

PSG - Arsenal, por la UEFA Champions League

PSG - Arsenal, por la UEFA Champions League

Foto:

EFE/EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Lluvia de 9 goles en la Champions League: PSG venció a Bayern Munich por 5 a 4

Lluvia de 9 goles en la Champions League: PSG venció a Bayern Munich por 5 a 4

Por Redacción Deportes
Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y está en la final de la Champions League

Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y está en la final de la Champions League

Por Redacción Deportes

El elenco parisino fue el claro dominador del balón. Lo tuvo durante todo el primer tiempo, casi siempre jugando en campo contrario. Buscó darle profundidad y anchura con Neves, Vitinha y Ruiz siempre dispuestos a reunirse, más la velocidad de Kvaratskhelia, Dembélé y Doué para finalizar.

Sin embargo, no pudo encontrarle la vuelta para vulnerar el entramado defensivo de Arsenal, que se mostró muy sólido para contener cada embate rival. Ese plan de partido que traía en la previa se vio favorecido por la única situación clara de toda la primera mitad.

Ocurrió a los 5’, cuando Marquinhos intentó despejar, la pelota pegó en Trossard y le cayó a Kai Havertz, que atravesó todo el campo contrario a pura velocidad y sin marcas hasta llegar a enfrentar al arquero Safonov, al cual superó con un remate potente.

A partir del 1 a 0, Arsenal profundizó la tarea defensiva y le cerró todos los caminos al PSG, que no pudo encontrarle la vuelta salvo por dos disparos sin peligro de Fabián Ruiz.

El comienzo del complemento tuvo el mismo desarrollo que la etapa anterior. El elenco inglés bien plantado en su campo, y el París Saint Germain sin poder quebrar esa resistencia.

Dembélé lo igualó para ir a penales:

Embed

Pero cuando todo se hacía repetitivo y aburrido, apareció Kvaratskhelia para filtrarse en el área y provocar la infantil infracción de Mosquera. Dembélé fue el encargado de cambiarlo por gol, rompiendo con la excelente tarea Gunner.

Arsenal intentó salir a buscar el segundo gol y empezó a dejar más espacios en su propio campo que PSG trató de explotar con la velocidad de sus extremos. Las más clara fueron una escapada individual de Kvaratskhelia que reventó el palo, y otras dos de Barcola. Sobre el cierre Vitinha tuvo la suya, con un remate que salió apenas desviado.

Así se fueron al alargue, donde a pesar del cansancio París se mostró con más intensiones de buscar el arco contrario. Sin embargo, siguió careciendo de ideas para lastimar y tuvo que esperar a la tanda de penales para abrochar el bicampeonato.

Gabriel lo erró y PSG se consagró campeón de la Champions:

Embed

Tras una final sin demasiado brillo pero muy desgastante, PSG logró quedarse con la segunda Champions League de su historia. Se trata de un título muy merecido para un equipo que hace rato es el mejor de Europa.

Minuto a minuto y estadísticas de PSG - Arsenal:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

PSG superó en el global a Bayern Munich y está en la final de la Champions League

PSG superó en el global a Bayern Munich y está en la final de la Champions League

En un partido extraordinario disputado bajo el intenso calor de París, el porteño -único argentino en carrera- se impuso en cinco sets y consiguió la mejor actuación de su carrera en un Major.

Juan Manuel Cerúndolo resistió casi seis horas y logró una clasificación histórica en Roland Garros

Por Redacción Deportes
El atacante y figura de la Selección de Brasil recibió todo el respaldo del entrenador Carlo Ancelotti. 

Carlos Ancelotti no cambia los planes y Neymar seguirá en la lista de Brasil para el Mundial

Por Redacción Deportes
Franco Mastantuono, reprobado por los hinchas de Real Madrid

Una leyenda del Real Madrid respaldó a Franco Mastantuono tras quedar afuera de la lista para el Mundial 2026

Por Redacción Deportes