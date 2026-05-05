Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y está en la final de la Champions League

Por segunda vez en su historia, el Arsenal de Inglaterra se metió en la gran final de la UEFA Champions League. Fue en Londres, tras vencer 1 a 0 al Atlético de Madrid del Cholo Simeone con el solitario gol de Bukayo Saka.

Se esperaba que la revancha sea durísima para ambos cuadros, luego de una semifinal de ida muy pareja que terminó igualada en un tanto. Y los pronósticos no fallaron. Los dos equipos entregaron todo, se regalaron casi nada, y batallaron durante noventa minutos para definir el primer ticket hacia Budapest.

Arsenal se mostró superior durante el primer tiempo, producto de una línea ofensiva más despierta para generar peligro en el arco rival. Avisó en dos ocasiones, con el remate desviado de Gabriel Magalhaes y el venenoso centro de Lewis-Skelly que nadie pudo desviar. En la tercera llegada finalmente pudo romper el cero a través del gol de Bukayo Saka, que aprovechó el rebote corto de Oblak en el remate de Trossard.

El Colchonero mejoró en el complemento, y perdido por perdido redobló esfuerzos para alcanzar el empate. Así llegaron las oportunidades de Giuliano Simeone dejando en el camino a Raya y encontrando sobre la línea a Saliba , y un gran disparo de Griezmann que tapó el arquero.

Sin embargo, el elenco de Simeone dejó espacios en el fondo y casi sufre otra caída de su valla. La más clara para el dueño de casa ocurrió promediando el segundo tiempo, cuando Piero Hincapié tiró un centro por izquierda, y Gyokeres no pudo capitalizar dentro del área.

Victoria emocionante de Arsenal, que alcanza por segunda vez en toda su historia la final de la UEFA Champions League. El único antecedente fue en 2006, cuando perdió 2 a 1 ante el Barcelona de España luego de empezar ganando y que se lo dieran vuelta. Ahora, en Budapest irá por la revancha ante el ganador de PSG - Bayern Munich.

Minuto a minuto y estadísticas de Arsenal - Atlético de Madrid: