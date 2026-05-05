5 de mayo de 2026 - 18:36

Independiente Rivadavia: la calculadora para soñar con los octavos de la Copa Libertadores

Ante Fluminense, la Lepra puede dar otro histórico paso en la Copa Libertadores. Para eso, tendrá varias combinaciones de resultados posibles.

Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano.&nbsp;

Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano. 

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Ramiro Gómez
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La gente de Independiente Rivadavia vive un sueño del que no quiere despertar, y es más que entendible. El Azul es puntero en su grupo de la Copa Libertadores y este miércoles puede conseguir de forma definitiva el ticket a los octavos de final. Para eso, hay varios resultados que pueden darse.

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El estadio Malvinas Argentinas será escenario de un duelo trascendental para este libro de oro Leproso. Allí, este miércoles puede desatarse otro festejo interminable para el equipo de Alfredo Berti: la continuidad en el máximo certamen de clubes a nivel continental. Es un premio que parecía inalcanzable hace algunos años, y que hoy está a la vuelta de la esquina.

Las posibilidades de Independiente Rivadavia para meterse en octavos:

Independiente Rivadavia
La gente de la Lepra está feliz por el presente de su equipo.

La gente de la Lepra está feliz por el presente de su equipo.

La manera directa de acceder a dicho boleto es con una victoria ante Fluminense. Si sucede, Independiente se hará inalcanzable para los brasileños y no importará lo que suceda en el encuentro que mantendrán La Guaira y Bolivar en Venezuela. El hincha confía en el Malvinazo ante el Flu, después de haberlo vencido en pleno Maracaná.

Si el duelo termina con reparto de puntos, el Azul todavía tendrá chances de clasificar a octavos en esta fecha. Para eso tendrá que estar atento al choque entre el mencionado La Guaira y Bolivar, esperando un empate. Si allí también hay pardas en el marcador, el cupo se quedará en Mendoza. En caso de un triunfo brasileño en el Malvinas, habrá que aguardar una jornada más.

Pero las buenas noticias no terminan allí. El calendario favorece al Azul, ya que jugará desde las 21.30 horas con el resultado puesto en Venezuela, donde las acciones comenzarán a las 19 horas. Así, antes del pitazo inicial del uruguayo Gustavo Tejera, la institución del Parque General San Martín sabrá si alcanzará con un empate o necesitará ganar.

La mesa está servida, y toda la provincia espera otra función inolvidable de un equipo que enamora cada día más a sus hinchas. Nadie le quita la ilusión al pueblo Leproso, que ahora sueña con estirar el viaje por el continente.

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