Alex Arce y una noche perfecta con Independiente Rivadavia: "La pelota es para mi hijo"

Sin dudas, fue la gran figura de la tarde-noche en el estadio Malvinas Argentinas. Alex Arce volvió a decir presente con un rendimiento descomunal: marcó un triplete en la goleada de Independiente Rivadavia ante Deportico La Guaira.

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Álex Arce volvió a decir presente con un rendimiento descomunal: marcó un triplete en la goleada de Independiente Rivadavia ante Deportivo La Guaira y reafirmó su condición de goleador histórico de la Lepra.

El delantero del Parque fue determinante en los momentos clave y, junto a Sebastián Villa, volvió a encender a la popular Azul en una semana perfecta para el equipo de Alfredo Berti.

¡¡¡DUPLA LETAL!!! La Guaira sacó del medio, Villa recuperó y asistió a Arce que le dio un pase a la red para el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EBt7OOwmr8

¡EN LO MÁS ALTO! Centro perfecto de Matías Fernández y cabezazo de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7alV8cduNU

Arce alcanzó los 40 goles con la camiseta azul y, con la pelota bajo el brazo, no ocultó su felicidad: “La verdad que estoy muy feliz por el triunfo del equipo y por poder marcar tres goles. Esto es para mi hijo, que me está esperando”, expresó el goleador, figura también en la Copa Libertadores.

Además, dejó en claro su vínculo con el club:“Es una alegría enorme poder aportar a esta institución que nos ha dado muchísimo. Este equipo nos brinda todo y eso se refleja en la cancha”.

Sigue sumando historia

El paraguayo, que fue pieza clave en el ascenso y uno de los máximos goleadores del fútbol argentino en su momento , sigue escribiendo páginas importantes con la camiseta leprosa.

Por su parte, Villa volvió al gol tras una sequía y lo hizo desde el punto penal. Luego del tanto, ambos delanteros se fundieron en un abrazo que reflejó el gran momento colectivo.

“Nos abrazamos porque sabemos lo importante que es Seba para nosotros. Venía asistiendo y esta vez se le dio el gol”, explicó Arce.

Fluminense, el próximo rival

En cuanto a lo que viene, la Lepra tendrá un desafío clave ante Fluminense, que llega golpeado tras caer frente a Bolívar y quedó complicado en la tabla. Un triunfo del conjunto mendocino podría encaminar definitivamente la clasificación.

“Va a ser un partido duro. Lo vamos a trabajar en la semana, pero hay que seguir como venimos, con humildad y tratando de sumar de a tres”, anticipó el delantero.

También destacó el funcionamiento del grupo: “El equipo está muy bien, los que entran lo hacen con todo. Hay una competencia sana y eso nos potencia”.

El hat-trick ...

Sobre su hat-trick, contó una perlita "de vestuario":“José (Florentín) me decía que hoy me llevaba la pelota, pero no le creí. Por suerte se dio, y me la llevo”.

Consultado sobre el momento personal y la cercanía de grandes objetivos, fue claro: “Pensamos en eso, pero vamos partido a partido. Lo importante es seguir trabajando y mantener la humildad”.

Su sello en un partido

Incluso explicó por qué no ejecutó el penal: “Éramos varios los que queríamos patear, pero yo ya había hecho un gol y se lo dejamos a Villa, que también lo necesitaba”.

Figura, goleador y símbolo, Arce volvió a dejar su sello en una noche clave para Independiente Rivadavia, que quedó a las puertas de los octavos de final de la Copa Libertadores. Una vez más, el paraguayo fue el hombre de los goles en un equipo que no se cansa de hacer historia.