1 de mayo de 2026 - 15:48

El histórico Independiente Rivadavia: ingresó a un grupo selectos de clubes argentinos en Copa Libertadores

Con su goleada ante Deportivo La Guaira por Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se metió en un podio con dos grandes del fútbol argentino.

La increíble lista a la que entró Independiente Rivadavia en la Libertadores con su triunfo por 4-1 ante Deportivo Guaira.&nbsp;

La increíble lista a la que entró Independiente Rivadavia en la Libertadores con su triunfo por 4-1 ante Deportivo Guaira. 

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Ramiro Gomez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Con los goles de Villa y Arce, el estadio se vistió y fue una verdadera fiesta Azul, tras una nueva goleada de Independiente Rivadavia, que atraviesa uu momento extraordinario en el fútbol de la Liga y la Copa Libertadores.

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El camino de la perfección comenzó con el sólido 1-0 ante Bolívar en la fecha inicial, seguido por la gesta histórica del 2-1 frente a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná. Este jueves, el equipo selló su inicio ideal con una goleada 4-1 sobre el conjunto venezolano, noche que además estuvo marcada por el esperado regreso al gol de Sebastián Villa, quien quebró una sequía de 2450 minutos.

Independiente Rivadavia a la altura de River y Estudiantes

Copa Libertadores: Independiente Rivadavia a la altura de River Plate y Estudiantes de La Plata

El primer antecedente histórico le pertenece a River Plate en la edición de 1966, año en el que el Millonario debutó con una racha arrolladora. En aquella oportunidad, el equipo de Núñez ganó sus primeros tres compromisos de forma consecutiva al vencer 2-1 a Boca Juniors el 10 de febrero, 2-1 a Lara Fútbol Club el 15 de febrero y 3-0 a Deportivo Italia el 17 de febrero. La racha de victorias seguidas se cortó recién en el cuarto partido, cuando empató 1-1 frente a Universitario de Lima en Perú el 23 de febrero.

Sin título

Dos años más tarde, Estudiantes de La Plata llevó la vara aún más alto durante su debut absoluto en 1968. El Pincha no solo ganó sus primeros tres partidos, sino que estiró su efectividad ganando los primeros cuatro encuentros de la fase inicial. El equipo platense inició su camino con un 4-2 ante Independiente el 27 de enero, seguido por victorias ante Millonarios (1-0 el 7 de febrero), Deportivo Cali (2-1 el 11 de febrero) y nuevamente ante el conjunto de Cali (3-0 el 17 de febrero). Ese arranque perfecto fue el cimiento de lo que terminaría siendo la conquista de su primer título continental meses después.

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