El histórico Independiente Rivadavia: ingresó a un grupo selectos de clubes argentinos en Copa Libertadores

Independiente Rivadavia continúa rompiendo moldes en su primera participación internacional y, tras vencer 4-1 a Deportivo La Guaira este jueves, se transformó en el cuarto equipo en toda la historia del certamen en ganar sus primeros tres partidos. Bajo una atmósfera de fiesta en el estadio Malvinas Argentinas, el conjunto de Alfredo Berti cerró una semana soñada que lo posiciona como líder absoluto de su grupo y amenaza real del continente en este 2026.
El camino de la perfección comenzó con el sólido 1-0 ante Bolívar en la fecha inicial, seguido por la gesta histórica del 2-1 frente a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná. Este jueves, el equipo selló su inicio ideal con una goleada 4-1 sobre el conjunto venezolano, noche que además estuvo marcada por el esperado regreso al gol de Sebastián Villa, quien quebró una sequía de 2450 minutos.
Copa Libertadores: Independiente Rivadavia a la altura de River Plate y Estudiantes de La Plata
El primer antecedente histórico le pertenece a River Plate en la edición de 1966, año en el que el Millonario debutó con una racha arrolladora. En aquella oportunidad, el equipo de Núñez ganó sus primeros tres compromisos de forma consecutiva al vencer 2-1 a Boca Juniors el 10 de febrero, 2-1 a Lara Fútbol Club el 15 de febrero y 3-0 a Deportivo Italia el 17 de febrero. La racha de victorias seguidas se cortó recién en el cuarto partido, cuando empató 1-1 frente a Universitario de Lima en Perú el 23 de febrero.
Dos años más tarde, Estudiantes de La Plata llevó la vara aún más alto durante su debut absoluto en 1968. El Pincha no solo ganó sus primeros tres partidos, sino que estiró su efectividad ganando los primeros cuatro encuentros de la fase inicial. El equipo platense inició su camino con un 4-2 ante Independiente el 27 de enero, seguido por victorias ante Millonarios (1-0 el 7 de febrero), Deportivo Cali (2-1 el 11 de febrero) y nuevamente ante el conjunto de Cali (3-0 el 17 de febrero). Ese arranque perfecto fue el cimiento de lo que terminaría siendo la conquista de su primer título continental meses después.