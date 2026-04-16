16 de abril de 2026 - 13:47

Brilló en el Arsenal campeón, fue suplente de Buffon y murió a los 48 años tras chocar con un tren

Se trata de una pieza clave en el histórico doblete del Arsenal en 1998, que falleció este jueves cuando su auto fue embestido en un paso a nivel.

El fútbol de luto: el exarquero Alex Manninger murió a los 48 años tras ser embestido por un tren en Austria.

El fútbol de luto: el exarquero Alex Manninger murió a los 48 años tras ser embestido por un tren en Austria.

Foto:

Por Nicolás Salas

El mundo del fútbol recibió este jueves la noticia del fallecimiento de Alexander Manninger a los 48 años. El exarquero de equipos de élite como Arsenal y Juventus perdió la vida en Austria tras un trágico accidente vial ocurrido en Salzburgo. La noticia generó una conmoción inmediata en los clubes donde dejó una huella imborrable.

Leé además

champions league: atletico de madrid aguanto los embates de barcelona y esta en semifinales

Champions League: Atlético de Madrid aguantó los embates de Barcelona y está en semifinales

Por Redacción Deportes
Paris Saint Germain superó por 2 a 0 a Liverpool

Champions League: fin del sueño para el Liverpool de MacAllister, que perdió con PSG

Por Redacción Deportes

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana en un paso a nivel sin barreras ubicado en Nussdorf am Haunsberg. El automóvil de Manninger fue embestido por un tren de cercanías mientras intentaba cruzar las vías. A pesar de que los servicios de emergencia intentaron reanimarlo utilizando un desfibrilador, el exjugador falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. El deportista viajaba solo y los pasajeros del tren resultaron ilesos.

image

Quién era Alex Manninger: hitos en la Premier League y su rol en la Juventus

Manninger inició su trayectoria profesional en el Austria Salzburgo y en 1997 hizo historia al convertirse en el primer austríaco en fichar por un club de la Premier League. En el Arsenal, fue una pieza determinante durante la temporada 1997-1998, cuando debió reemplazar al lesionado David Seaman en un tramo decisivo para conquistar el doblete de liga y FA Cup. En Londres permaneció cinco años y disputó 39 partidos oficiales.

Embed

Tras su exitosa etapa en Inglaterra, el portero desarrolló gran parte de su carrera en la Serie A italiana, donde acumuló 137 presencias en equipos como Siena y Juventus. En el club de Turín se desempeñó como el relevo principal de Gianluigi Buffon y formó parte del plantel que levantó el título de liga en el año 2012. Con su selección nacional, Manninger disputó 33 partidos internacionales, integrando las listas oficiales para el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa 2008.

image

El guardameta puso fin a su carrera deportiva en 2017 tras un último contrato con el Liverpool. Al retirarse, volvió a su Austria natal para dedicarse a un emprendimiento de renovación de casas, poniendo en práctica su formación técnica como carpintero. Tras confirmarse el deceso, los clubes donde jugó realizaron mensajes de despedida para el fallecido deportista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Arsenal/status/2044778870914892056&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bayern Munich venció a Real Madrid en un partidazo

Bayern Munich venció a Real Madrid en un partidazo y clasificó a las semifinales de Champions League

Por Redacción Deportes
Se retiró Aaron Ramsey: el adiós del crack galés que convivió con la leyenda de su maldición viral.

Jugó en el Arsenal, sus goles se asociaron a las muertes de Bin Laden o Steve Jobs y se retiró a los 35 años

Franco Colapinto palpita su exhibición en Argentina.

Franco Colapinto en Palermo: guía de lugares gratuitos para ver la exhibición de Fórmula 1

Por Francisco Moreno
Figuritas del Mundial 2026: el plan de cinco pasos para que los chicos aprendan a ahorrar jugando

Álbum del Mundial 2026: cómo organizar la compra de figuritas para ahorrar y evitar frustraciones

Por Francisco Moreno