Brilló en el Arsenal campeón, fue suplente de Buffon y murió a los 48 años tras chocar con un tren

El mundo del fútbol recibió este jueves la noticia del fallecimiento de Alexander Manninger a los 48 años. El exarquero de equipos de élite como Arsenal y Juventus perdió la vida en Austria tras un trágico accidente vial ocurrido en Salzburgo. La noticia generó una conmoción inmediata en los clubes donde dejó una huella imborrable.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana en un paso a nivel sin barreras ubicado en Nussdorf am Haunsberg. El automóvil de Manninger fue embestido por un tren de cercanías mientras intentaba cruzar las vías. A pesar de que los servicios de emergencia intentaron reanimarlo utilizando un desfibrilador, el exjugador falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. El deportista viajaba solo y los pasajeros del tren resultaron ilesos.

Manninger inició su trayectoria profesional en el Austria Salzburgo y en 1997 hizo historia al convertirse en el primer austríaco en fichar por un club de la Premier League. En el Arsenal, fue una pieza determinante durante la temporada 1997-1998 , cuando debió reemplazar al lesionado David Seaman en un tramo decisivo para conquistar el doblete de liga y FA Cup. En Londres permaneció cinco años y disputó 39 partidos oficiales.

Tras su exitosa etapa en Inglaterra, el portero desarrolló gran parte de su carrera en la Serie A italiana, donde acumuló 137 presencias en equipos como Siena y Juventus. En el club de Turín se desempeñó como el relevo principal de Gianluigi Buffon y formó parte del plantel que levantó el título de liga en el año 2012. Con su selección nacional, Manninger disputó 33 partidos internacionales, integrando las listas oficiales para el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa 2008.

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El guardameta puso fin a su carrera deportiva en 2017 tras un último contrato con el Liverpool. Al retirarse, volvió a su Austria natal para dedicarse a un emprendimiento de renovación de casas, poniendo en práctica su formación técnica como carpintero. Tras confirmarse el deceso, los clubes donde jugó realizaron mensajes de despedida para el fallecido deportista.