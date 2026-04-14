14 de abril de 2026 - 18:38

Champions League: fin del sueño para el Liverpool de MacAllister, que perdió con PSG

El Paris Saint Germain superó por 2 a 0 al elenco inglés, y lo borró en la serie de cuartos de final del máximo certamen de clubes de Europa.

Paris Saint Germain superó por 2 a 0 a Liverpool

Paris Saint Germain superó por 2 a 0 a Liverpool

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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A pesar de contar con una importante ventaja obtenida en el encuentro de ida, el elenco de Luis Enrique se mostró ambicioso, peligroso y con ganas de liquidar el resultado. Así, generó varias situaciones en el arranque del juego, que no terminaron en gol por la buena tarea del arquero Giorgi Mamardashvili.

El Liverpool fue ganando en confianza con el paso de los minutos, y se acercó al descuento sobre la media hora con un cabezazo de Konaté que desvió Kerkez, y Safonov sacó de forma increíble. Algunos instantes más tarde, Van Dijk estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero Marquinhos le ahogó el grito.

Dembélé enterró las esperanzas de Liverpool:

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El complemento comenzó con la misma tónica. Los Reds apretando para recuperar la vida en la serie, y PSG agazapado esperando el zarpazo. Así pasó casi todo el complemento, con el local siendo claramente superior pero sin tener puntería en el último toque.

El baldazo de agua fría llegó a los 27 minutos, cuando Barcola trepó por la banda izquierda, Kvaratskhelia conectó con Dembélé, y el francés definió con clase para poner el 1 a 0 en el partido, y el 3 a 0 en la serie.

Otro gol del Mosquito Dembélé, y triunfazo de PSG:

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Los tres intérpretes volvieron a juntarse ya sobre el cierre de la noche inglesa, para que el ganador del Balón de Oro estampe el 4 a 0 tras una acción colectiva que liquidó cualquier tipo de esperanza de Liverpool.

Final y clasificación sin ninguna objeción del cuadro de Francia, que sigue con su gran estado de forma gracias al aporte de Luis Enrique desde el banco de los suplentes. Es un equipo sólido, que sabe sufrir y con poder de fuego para sortear cualquier dificultad.

Minuto a minuto y estadísticas de Liverpool - PSG:

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