29 de mayo de 2026 - 18:12

Nicolás Otamendi llegó al Monumental para firmar con River: el anuncio es inminente

lEl defensor de la Selección Argentina arribó al estadio Millonario para hacer oficial su llegada a la institución.

Nicolás Otamendi ya está en el Monumental para firmar con River

Nicolás Otamendi ya está en el Monumental para firmar con River

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El pibe surgido de la cantera de River convirtió un golazo que terminó de sellar su primer contrato con el club. El DT, “Chacho” Coudet, destacó su rendimiento y lo llenó de elogios.

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Las imágenes son elocuentes, y muestran al defensor campeón del mundo ingresando al Estadio Más Monumental para firmar el contrato que lo vinculará de forma directa con el Millonario por los próximos meses. Si bien era un secreto a voces, nadie esperaba que se concrete tan rápido, antes de la Copa del Mundo.

Otamendi pasó por el Monumental para firmar contrato:

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Lo cierto es que, luego de que trasciendiera que ambas partes llegaron a un acuerdo en las últimas horas, ahora se filtró que el defensor llegó a las instalaciones del club en Núñez para estampar la firma y así confirmar que es el nuevo refuerzo para la segunda parte del año.

A Otamendi se lo vio llegar en una camioneta negra con los vidrios polarizados, con mucho hermetismo. Sin embargo, pocos minutos después aparecieron imágenes del zaguero caminando por los pasillos del Monumental, junto a su representante y dirigentes de River. Su vestimenta, un traje formal, difiere de su habitual manera de vestirse, por lo que se especula con una foto o video oficial para las redes sociales.

Nicolás Otamendi, refuerzo de River hasta 2027:

Nicolás Otamendi
Nicolás Otamendi, nuevo jugador de River Plate.

Nicolás Otamendi, nuevo jugador de River Plate.

Durante el jueves, el zaguero de 38 años, que recientemente se desvinculó de Benfica, club en el que jugaba desde 2020 y que lo despidió como un ídolo, terminó de limar los últimos detalles de su llegada a River, club del que es hincha, para convertirse en nuevo jugador del club. Su contrato, que ya estaba arreglado desde hacía varios días, sería por 18 meses, es decir, hasta fines de 2027.

Otamendi disputará el Mundial 2026 con la Selección Argentina y allí se despedirá de la Albiceleste. Luego, se sumará Millonario, cumpliendo un objetivo personal, para afrontar las competencias del segundo semestre: CONMEBOL Sudamericana, Torneo Clausura y Copa Argentina.

Con su inminente contrato, el oriundo de El Talar estará en el equipo de Núñez hasta los 40 años. Su aporte será importante en cuanto a nivel y personalidad y es bienvenido por Eduardo Coudet, que lo espera para la segunda mitad del campeonato y para los mata-mata de la Sudamericana.

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