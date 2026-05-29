De L'Alcudia al Mundial: el largo camino de Leonardo Balerdi hasta la lista final de Scaloni

La lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 dejó varias historias particulares, pero una de las más simbólicas tiene como protagonista a Leonardo Balerdi. El defensor de Olympique de Marsella cumplirá el sueño de disputar su primera Copa del Mundo y lo hará junto al entrenador que lo acompañó desde sus primeros pasos en el ciclo albiceleste.

Scaloni definió la lista de 26 para el Mundial 2026: los debutantes de la Selección Argentina y las caras nuevas

El video con el que Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para el Mundial 2026

Mucho antes de convertirse en campeón del mundo con la Mayor, Lionel Scaloni dio sus primeros pasos como entrenador en el Torneo de L’Alcudia 2018. En aquel equipo juvenil apareció un joven Balerdi como uno de los líderes defensivos y una de las grandes apuestas del cuerpo técnico que integraban Scaloni y Pablo Aimar.

Con apenas 19 años, el zaguero surgido de Boca fue una de las figuras de aquel seleccionado Sub 20 que terminó levantando el título en España. Ese torneo marcó el inicio de una relación futbolística que se mantuvo intacta con el paso de los años.

Balerdi ,en 2018 fue campeón con Scaloni en L'Alcudia siendo juvenil.

Aunque todavía no tenía demasiada experiencia en Primera División, Balerdi logró convencer rápidamente al cuerpo técnico nacional por sus condiciones físicas, su salida limpia y su personalidad para jugar en defensa.

Scaloni lo siguió de cerca incluso después de su rápida salida de Boca. En enero de 2019, el defensor fue transferido al Borussia Dortmund, uno de los clubes más importantes de Alemania, en una operación que despertó grandes expectativas.

Sin embargo, el proceso de adaptación en el fútbol alemán no resultó sencillo. La falta de continuidad terminó frenando su crecimiento y lo obligó a buscar un nuevo escenario para relanzar su carrera.

Marsella, el lugar donde encontró estabilidad

El cambio llegó en 2020 con su desembarco en Olympique de Marsella. En Francia comenzó una evolución sostenida que lo llevó primero a pelear un lugar y luego a convertirse en una pieza fija dentro del equipo.

Con el correr de las temporadas ganó experiencia, continuidad y liderazgo. Superó los 190 partidos en el club francés, renovó su contrato hasta 2028 y hasta llegó a portar la cinta de capitán en varios encuentros.

Ese crecimiento también terminó fortaleciéndolo dentro de la Selección argentina. Aunque nunca fue titular indiscutido, Scaloni siempre lo consideró una alternativa importante para el recambio defensivo.

image El DT de la Selección Argentina vuelve aportar por el zaguero formado en Boca, Leonardo Balerdi. Gentileza.

El premio después de años de espera

A los 27 años, Balerdi finalmente tendrá su estreno mundialista. Su nombre apareció entre los 26 convocados para Estados Unidos, México y Canadá 2026 después de varios años dentro de la órbita de la Selección.

En la consideración del entrenador terminó imponiéndose sobre otros zagueros que también peleaban un lugar, como Marcos Senesi, gracias a su regularidad en Europa y a la confianza que construyó con el cuerpo técnico desde aquellos tiempos en L’Alcudia.

Para Balerdi, la convocatoria representa mucho más que un simple llamado. Es la confirmación de un recorrido que tuvo obstáculos, cambios y momentos de incertidumbre, pero que terminó llevándolo al escenario más importante del fútbol mundial.

Aquel juvenil que acompañó los primeros pasos de Scaloni como entrenador ahora tendrá la posibilidad de vivir su propia primera Copa del Mundo con la camiseta argentina.