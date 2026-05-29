Jorge Sampaoli rompió el silencio sobre lo que pasó en Rusia 2018: "Pasaron un montón de cosas"

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el recuerdo de lo que pasó en Rusia 2018 vuelve a inundar el presente. Los rumores que rodearon a una Selección Argentina quebrada desde lo futbolístico y lo anímico renacieron en una entrevista con el entrenador de ese plantel, Jorge Sampaoli.

En diálogo con Radio La Red, el DT se tomó un largo tiempo para contar su versión de los hechos ocurridos en plena Copa del Mundo, luego de que la Albiceleste empatara con Islandia y fuera goleada por Croacia.

Respecto a si los jugadores intervinieron y le armaron el equipo para enfrentar a Nigeria, aseguró: “Me tengo que sacar el buzo porque me dio calor (risas). No, en realidad no. Lo que pasó ahí fue que después del partido de Islandia pasaron un montón de cosas. De desencuentros, en realidad. Había mucho nerviosismo, descreimiento desde la proyección que era el entrenador al jugador y desde los jugadores al entrenador, porque no encontrábamos la razón del porqué había acontecido que no le ganáramos a Islandia”.

El entrenador hizo una profunda autocrítica en relación a la derrota por 3 a 0 en el segundo partido del Grupo, responsabilizándose de lo acontecido. “El partido con Croacia fue muy pobre. Fue un partido para nadie. Era para un 0-0. Después ellos encontraron el gol y nosotros sí nos desparramamos en la cancha, lo que generó una responsabilidad de mi parte de que el equipo no se mantuviera estable en el partido, aun perdiendo", marcó.

"No me armaron el equipo", la defensa de Sampaoli sobre su gestión en la Albiceleste:

image

En ese momento se había hecho viral una foto de Javier Mascherano y Jorge Sampaoli con una tablita, lo que parecía indicar un diálogo respecto al armado del once inicial. "En el partido con Nigeria hubo un montón de cosas”, reconoció el DT, pero luego aclaró: “Esa foto con Mascherano en la cancha... estaba yo hablando con él, como con todos los jugadores. Pero no, sinceramente no me armaron el equipo".

Finalmente, dejó como evidencia la decisión que tomó sobre Lionel Messi en el duelo de octavos ante Francia, donde el astro jugó por detrás de los delanteros. "Inclusive, el partido con Francia, el plan del partido es diferente a lo que esperaban todos. Lo diagramé yo que Messi jugara de nueve retrasado para tener más jugadores en la mitad de la cancha”, expresó.