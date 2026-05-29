29 de mayo de 2026 - 17:32

Jorge Sampaoli rompió el silencio sobre lo que pasó en Rusia 2018: "Pasaron un montón de cosas"

El entrenador se refirió sin tapujos a su etapa como DT de la Selección Argentina en la Copa del Mundo del 2018, y desalentó viejos rumores.

Jorge Sampaoli rompió el silencio sobre lo que pasó en Rusia 2018: Pasaron un montón de cosas

Jorge Sampaoli rompió el silencio sobre lo que pasó en Rusia 2018: "Pasaron un montón de cosas"

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El entrenador de la Selección Argentina sostuvo en una entrevista que esperarán hasta último momento para dar la lista definitiva del plantel para el Mundial 2026.

Scaloni confirmó dudas de último momento y defendió la renovación de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Valentín Barco, convocado a la Selección Argentina para el próxmo Mundial 2026. 

Scaloni definió la lista de 26 para el Mundial 2026: los debutantes de la Selección Argentina y las caras nuevas

Por Redacción Deportes

En diálogo con Radio La Red, el DT se tomó un largo tiempo para contar su versión de los hechos ocurridos en plena Copa del Mundo, luego de que la Albiceleste empatara con Islandia y fuera goleada por Croacia.

Jorge Sampaoli se refirió a los rumores de peleas en Rusia 2018:

image

Respecto a si los jugadores intervinieron y le armaron el equipo para enfrentar a Nigeria, aseguró: “Me tengo que sacar el buzo porque me dio calor (risas). No, en realidad no. Lo que pasó ahí fue que después del partido de Islandia pasaron un montón de cosas. De desencuentros, en realidad. Había mucho nerviosismo, descreimiento desde la proyección que era el entrenador al jugador y desde los jugadores al entrenador, porque no encontrábamos la razón del porqué había acontecido que no le ganáramos a Islandia”.

El entrenador hizo una profunda autocrítica en relación a la derrota por 3 a 0 en el segundo partido del Grupo, responsabilizándose de lo acontecido. “El partido con Croacia fue muy pobre. Fue un partido para nadie. Era para un 0-0. Después ellos encontraron el gol y nosotros sí nos desparramamos en la cancha, lo que generó una responsabilidad de mi parte de que el equipo no se mantuviera estable en el partido, aun perdiendo", marcó.

"No me armaron el equipo", la defensa de Sampaoli sobre su gestión en la Albiceleste:

image

En ese momento se había hecho viral una foto de Javier Mascherano y Jorge Sampaoli con una tablita, lo que parecía indicar un diálogo respecto al armado del once inicial. "En el partido con Nigeria hubo un montón de cosas”, reconoció el DT, pero luego aclaró: “Esa foto con Mascherano en la cancha... estaba yo hablando con él, como con todos los jugadores. Pero no, sinceramente no me armaron el equipo".

Finalmente, dejó como evidencia la decisión que tomó sobre Lionel Messi en el duelo de octavos ante Francia, donde el astro jugó por detrás de los delanteros. "Inclusive, el partido con Francia, el plan del partido es diferente a lo que esperaban todos. Lo diagramé yo que Messi jugara de nueve retrasado para tener más jugadores en la mitad de la cancha”, expresó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jose Manuel El Flaco López, figura del Palmeiras que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Video: mirá como se enteró el Flaco López de su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Nicolás Otamendi ya está en el Monumental para firmar con River

Nicolás Otamendi llegó al Monumental para firmar con River: el anuncio es inminente

Por Redacción Deportes
La ilusión de la Selección Argentina ya está en marcha

La ilusión de la Selección Argentina ya está en marcha: los 12 jugadores que entrenan con Lionel Scaloni

Por Emanuel Cenci
El arquero de la Selección de Uruguay y del Internacional de Porto Alegre, es la primera opción de la dirigencia de Boca.

Boca apunta a Sergio Rochet para reforzar el arco tras el duro golpe en la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes