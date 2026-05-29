Los bonaerenses Thiago Tirante y Solana Sierra fuera de Roland Garros

En un par de cotejos correspondientes a la tercera ronda del Abierto de Tenis de Francia Roland Garros, los jugadores de tenis Solana Sierra y Thiago Tirante integrantes del team Argentina de este deporte cayeron ante la rumana Sola Cirstea y el español Pablo Carreño respectivamente.

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El primero de ellos en salir a la cancha fue Thiago Tirante, quien cayó ante el español Pablo Carreño Busta por 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4, luego de 3 horas y 33 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy parejo, pero Carreño Busta pudo hacer valer toda su experiencia para pegar en los momentos justos y quedarse con los dos primeros sets tras poco más de dos horas.

En la tercera manga el español comenzó a sentir el rigor del esfuerzo físico realizado, por lo que Tirante aprovechó para conseguir dos quiebres y quedarse con dicho parcial con un relativamente cómodo 6-3.

Sin embargo, cuando parecía que Tirante podía dar vuelta la historia, Carreño Busta se logró recuperar físicamente, afinó muchos sus golpes y consiguió el quiebre clave para finalmente quedarse con la victoria y la clasificación a los cuartos de final.

En la próxima ronda, Carreño tendrá un durísimo contra su compatriota Rafael Jódar (27°), quien es una de las grandes sorpresas en lo que va de este 2026.

Pese a la derrota, Tirante tuvo una gran actuación en el Grand Slam parisino y tiene muy buenas chances de meterse en el top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Solana Sierra tuvo un mal partido

Solana Sierra, por su parte, tuvo un día para el olvido y cayó 6-0 y 6-0 ante la rumana Solana Cirstea (18°), en un encuentro que no llegó a durar ni una hora.

Pese a esta durísima derrota, Sierra volvió a sumar buenos triunfos en un torneo de Grand Slam y demostró que está para competir en el más alto nivel. La próxima rival de Cirstea será la china Wang Xiyu.

¿Qué sigue para el team Argentina?

La actividad para los argentinos en Roland Garros continuará este sábado con los partidos correspondientes a la tercera ronda de Francisco Cerúndolo (25°), Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña.