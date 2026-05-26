En Roland Garros los tenistas nacionales pisan fuerte en tierra batida

Diez de los doce representantes nacionales superaron la primera ronda del Grand Slam parisino, con primeras alegrías para Román Burruchaga, Facundo Díaz Acosta y Solana Sierra en el cuadro principal. Sin dudas la superficie en Roland Garros es la que más acomoda a los deportistas nacionales.

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Sobre la superficie en la que mejor se asientan los tenistas argentinos, 10 de los 12 representantes nacionales que se presentaron en la primera ronda de Roland Garros lograron el triunfo. Este lunes, la catedral del polvo de ladrillo, Román Burruchaga y Facundo Díaz Acosta consiguieron la primera victoria de sus carreras en el certamen francés, mientras que Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña también avanzaron con autoridad.

En tanto, Francisco Comesaña (102°) en Roland Garros se volvió a reencontrar con el triunfo al vencer al estadounidense Ethan Quinn (50°) por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4). El marplatense jugará ahora ante el italoargentino Luciano Darderi (17°), quien fue más que el austríaco Sebastian Ofner (112°) por 7-6(5), 6-2 y 6-3.

Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo (56°) tuvo una destacada actuación al derrotar al británico Jacob Fearnley (125°) con un marcador de 6-2, 7-6(0) y 7-6(7). El menor de los hermanos Cerúndolo , al igual que en la temporada pasada, se clasificó para la segunda ronda, en lo que significa su mejor performance en París .

En la próxima fase aguarda por el triunfador entre el italiano Jannik Sinner , número 1 del mundo y principal favorito al título tras la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor, o medirse con el francés Clément Tabur (171°).

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Román Burruchaga, el "Burru" chico, (Es hijo de Jorge Burruchaga) disputó el segundo cuadro principal de Grand Slam de su carrera; el primero también había sido en Bois de Boulogne, en 2024. Sin embargo, esta vez tuvo una sensación especial, ya que consiguió su primera victoria en un Abierto al imponerse sobre su compatriota Sebastián Báez (64°), quien se retiró por molestias físicas en una rodilla cuando el marcador estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0 en favor del hijo del exfutbolista.

Por un lugar en la tercera ronda espera por el vencedor del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) o el alemán Daniel Altmaier (54°).

En Roland Garros Facundo Díaz Acosta logró superar la clasificación alcanzando tres triunfos y este martes por la primera ronda no tuvo inconvenientes para quitarse de su camino al chino Zhizhen Zhang (224°) con un marcador de 6-1, 6-4 y 6-3.

Ahora espera por el estadounidense Learner Tien (18°), quien viene de consagrarse campeón en Ginebra el último sábado ante Mariano Navone (38°) y en el debut superó al chileno Cristián Garín (114°) por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2.

Cabe destacar que Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra también debutaron con un triunfo, mientras que Tomás Etcheverry se despidió en la primera fase.