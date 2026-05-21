Roland Garros: así quedaron los cruces de los argentinos tras el sorteo

Con el cuadro principal ya definido, los tenistas argentinos conocieron este jueves a sus rivales para Roland Garros 2026, el segundo Gran Slam de la temporada y el torneo más importante sobre polvo de ladrillo. El certamen se jugará entre el 24 de mayo y el 7 de junio en París y contará, al menos, con 11 representantes nacionales, a la espera de que puedan sumarse más jugadores desde la clasificación.

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La expectativa argentina vuelve a renovarse en el mítico complejo parisino donde Guillermo Vilas levantó el trofeo en 1977 y Gastón Gaudio protagonizó una de las mayores sorpresas del tenis moderno en 2004. En esta edición, varios jugadores albicelestes llegan con buenas sensaciones y con la intención de convertirse en protagonistas sobre la arcilla francesa.

Uno de los principales referentes será Tomás Etcheverry, ubicado en el puesto 25 del ranking ATP. El platense debutará ante el portugués Nuno Borges y buscará repetir o mejorar lo realizado en 2023, cuando alcanzó los cuartos de final. Además, llega con confianza tras haber conseguido este año el primer título ATP de su carrera en Río de Janeiro.

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También genera expectativa Francisco Cerúndolo, campeón del Argentina Open esta temporada. El porteño iniciará su participación frente al neerlandés Botic van de Zandschulp y apunta a recuperar terreno en París luego de una edición pasada en la que quedó eliminado antes de lo esperado. En caso de avanzar, podría cruzarse con el experimentado francés Gaël Monfils en una segunda ronda con clima especial.

Otro de los argentinos que atraviesa un gran momento es Mariano Navone. El bonaerense viene de conquistar el ATP 250 de Bucarest y arribará a Roland Garros después de una destacada actuación en Génova. Su estreno será frente al estadounidense Jenson Brooksby.

Fearnley en el camino de Juan Cerúndolo

Juan Manuel Cerúndolo, por su parte, optó por descansar físicamente tras conquistar el Challenger de Bordeaux y tendrá un debut accesible ante el británico Jacob Fearnley. Sin embargo, el cuadro podría ofrecerle rápidamente un desafío mayor: un eventual cruce contra el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo y máximo favorito tras la baja de Carlos Alcaraz.

Juan Mnauel cerundolo Juan Manuel Cerúndolo. Gentileza

Entre los otros argentinos confirmados aparecen Francisco Comesaña, que jugará frente al estadounidense Ethan Quinn, y Román Burruchaga, quien protagonizará uno de los cruces nacionales de la primera ronda ante Sebastián Báez.

Además, Facundo Díaz Acosta logró superar la clasificación y aseguró su presencia en el cuadro principal luego de tres victorias consecutivas en la qualy. El zurdo de 25 años atraviesa una temporada positiva en el circuito Challenger y aguardará por conocer a su rival definitivo.

En el cuadro femenino, la única argentina confirmada es Solana Sierra. La marplatense tendrá un debut exigente frente a la británica Emma Raducanu y buscará conseguir su primera victoria en Roland Garros tras haber disputado el torneo el año pasado.