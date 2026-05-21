La espera terminó para el "Bicho". Tras tres años y medio de búsqueda incesante, Cristiano Ronaldo conquistó su primer título de liga con el Al-Nassr . El conjunto azul y amarillo se impuso con autoridad por 4-1 ante el Damac, asegurando el trofeo de la Liga Saudí y desatando el festejo de la estrella lusa, quien a sus 41 años demostró que su ambición permanece intacta.

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No fue una coronación cualquiera. Fiel a su estilo, Cristiano fue el gran protagonista de la jornada al marcar por duplicado. Con estos dos tantos, el "Hijo de Madeira" alcanzó la estratosférica cifra de 973 goles oficiales en 1.322 partidos disputados.

Mientras el mundo del fútbol observa de reojo la carrera estadística con Lionel Messi (quien suma 909 goles en 1.153 encuentros), Ronaldo ya ha puesto la mira en la cima del Everest futbolístico: los 1.000 goles. La pregunta ya no es si el portugués llegará a esa cifra, sino en qué jornada de la próxima temporada lo conseguirá.

Desde su debut aquel 14 de agosto de 2002 con el Sporting de Lisboa, la carrera de CR7 ha sido una sucesión ininterrumpida de éxitos en el Manchester United, Real Madrid y Juventus. Sin embargo, su desembarco en Arabia Saudita a mediados de 2023 le propuso un desafío atípico: la abstinencia de trofeos.

GOL DE CRISTIANO RONALDO Y AL NASSR ES CAMPEÓN DE LIGA EN ARABIA. pic.twitter.com/86UPPADf7p

A pesar de haber ganado cinco Balones de Oro y cinco Champions League, el desierto le había resultado esquivo. Hasta este jueves, su palmarés se había "plantado" en 33 títulos. Con esta nueva conquista, eleva su cuenta personal a 34 trofeos, rompiendo el maleficio en una liga que, a base de contratos millonarios y figuras internacionales, finalmente se rindió a sus pies.

image El rey del desierto: Cristiano Ronaldo se corona en Arabia y acecha los 1.000 goles. Gentileza.

El fin de la "sequía" en el oasis saudí

Desde su debut aquel 14 de agosto de 2002 con el Sporting de Lisboa, la carrera de CR7 ha sido una sucesión ininterrumpida de éxitos en el Manchester United, Real Madrid y Juventus. Sin embargo, su desembarco en Arabia Saudita a mediados de 2023 le propuso un desafío atípico: la abstinencia de trofeos.

Cristiano Ronaldo no solo ha conquistado un nuevo país; ha vuelto a demostrar que, para él, la edad es solo un número y el gol, su estado natural.

A pesar de haber ganado cinco Balones de Oro y cinco Champions League, el desierto le había resultado esquivo. Hasta este jueves, su palmarés se había "plantado" en 33 títulos. Con esta nueva conquista, eleva su cuenta personal a 34 trofeos, rompiendo el maleficio en una liga que, a base de contratos millonarios y figuras internacionales, finalmente se rindió a sus pies.

image El rey del desierto: Cristiano Ronaldo se corona en Arabia y acecha los 1.000 goles. Gentileza.

Cronología de una leyenda vigente

1981: Nace en Madeira el 5 de febrero.

2002: Debuta profesionalmente en Portugal.

2023: Apuesta por el proyecto del Al-Nassr.

2026: Se consagra campeón en Arabia y queda a solo 27 gritos del gol 1.000.

Cristiano Ronaldo no solo ha conquistado un nuevo país; ha vuelto a demostrar que, para él, la edad es solo un número y el gol, su estado natural.