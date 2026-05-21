Con grandes inversiones y fuertes disputas, Huracán de San Rafael intenta levantar vuelo

Huracán de San Rafael agitó el avispero y se convirtió en noticia . Desde el bicampeonato en la Copa Vendimia y los refuerzos estridentes para competir a nivel nacional, hasta la pelea con la Liga Sanrafaelina de Fútbol y el amague de cambiarse de ente rector. Todo eso sucede en los pasillos de un histórico de la provincia.

Hace rato que el Sur de Mendoza merece un equipo en las categorías profesionales del fútbol argentino . El crecimiento deportivo quedó clarísimo con las pasadas campañas de Pacífico de General Alvear y el propio Huracán de San Rafael, atrayendo la mirada hacia una región que siempre estuvo a la altura. En ese contexto, el Globo trabaja con la mente puesta en elevar aún más el nivel.

Para lograrlo, el club conducido por Daniel Garre tomó una decisión dirigencial que cambió todo: dividió en dos partes a la institución. Por un lado hay una Subcomisión de Fútbol para los temas relacionados al plantel superior, integrada por exjugadores y grandes colaboradores como Diego Alonso, Daniel Agostinelli y Martín Ferreyra; por el otro, las inferiores y lo social bajo la órbita de la Comisión Directiva.

Los primeros resultados han sido más que positivos, teniendo en cuenta que se logró dar la vuelta olímpica en la Copa Vendimia. Sin embargo, allí también comenzaron a profundizarse ciertas diferencias de larga data con la conducción de la Liga Sanrafaelina. Si bien la disputa no es actual, su último capítulo nació con la elección de las sedes para la disputa de la fase final del mencionado torneo, el reparto del dinero y las decisiones arbitrales.

A tal punto se sintió perjudicado Huracán, que en medio de los festejos comenzó a correr un fuerte rumor que da cuenta de supuestos contactos para emigrar a otra liga, como la Mendocina o la Alvearense. En diálogo con Los Andes, el presidente de la institución detalló: “Vamos a defender los intereses de Huracán, esa es la postura. No coincidimos en detalles que los hemos hecho saber en su momento. Tratamos siempre de mantener el fútbol de San Rafael nivelado hacia arriba”.

Respecto a la posibilidad real de irse de la Liga Sanrafelina, Daniel Garre dejó abierta la puerta, aunque recordó que la decisión final es de la gente. “Hay que tratarlo en una convocatoria de socios. Cuando uno no está cómodo en un lugar está bueno ver opciones. Creo que a todas las ligas les atrae que Huracán esté. Por ahora estamos concentrados en crecer y estar firmes, y vamos a dar batalla contra todos lo que nos quieran hacer daño”, puntualizó.

La nueva Subcomisión y la necesidad de coronar el crecimiento con un ascenso:

Huracán de San Rafael

En paralelo, el Globo demostró que está dispuesto a romper el mercado de pases, invirtiendo en el armado de un plantel que pueda obtener el ansiado ascenso de categoría. La Subcomisión de Fútbol dejó en claro que no pierde el tiempo, y ya abrochó a un refuerzo de peso: Leonel Vangioni.

El Piri confirmó su arribo tras un breve paso por Riberas del Paraná en Villa Constitución, y es quien abrió la puerta para el contacto con otros jugadores de mucho renombre. Así, trascendió que el club está en tratativas con el delantero con pasado en Boca Andrés Chavez, y el defensor Jonathan Maidana, compañero de Vangioni y hombre muy querido en River. Según los rumores, no serían los únicos refuerzos para el grupo que defienda la camiseta Azuloro en el Torneo Regional Federal Amateur.

Inclusive, a quien no hay que descartar en ese plantel de experiencia y renombre es al propio Mauricio Cascón, que recientemente fue noticia por haber sido cortado por el cuerpo técnico. El delantero confirmó su salida en las redes sociales, pero Garre aseguró que luego hubo un diálogo que decantó en un acercamiento de las partes. “Mauri es un referente del club. Fueron decisiones deportivas, no personales. Tiene las puertas abiertas, y yo creo que va a volver dentro de muy poco, porque hemos tenido charlas con él y queremos que pueda estar para el Regional”, confesó.

El club por encima de los nombres, leitmotiv del Azuloro:

Huracán de San Rafael (2)

El desafío de la Comisión Directiva encabezada por Daniel Garre fue abrir las puertas y delegar las decisiones futbolísticas, con todo lo que eso significa para cualquier dirigencia. Sin embargo, las ganas de ver a Huracán más grande primaron. “Queremos ser un equipo competitivo porque nos urge a todos verlo a Huracán en otra categoría. Hace ya dos años que venimos peleando las semifinales del Torneo Regional Amateur y ahora creemos que es el momento”, declaró al respecto el presidente.

La decisión no fue por falta de fondos, sino por la necesidad de dar un salto de calidad. “El fútbol no ha sido deficitario, al contrario, siempre ha dejado superávit en todos los torneos que hemos jugado. Tenemos los pies en la tierra, tratamos de gastar lo que tenemos y no hacemos locuras. Eso nos ha permitido que todos los jugadores que han estado hayan cobrado al día”, contó.

Así, uno de los clubes más tradicionales y grandes de Mendoza lucha por alcanzar su mejor versión. Entre las peleas con el ente rector, la sumatoria de nombres rutilantes, y la necesidad de unirse para llegar más lejos, el Globo intenta remontar vuelo.