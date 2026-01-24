Huracán de San Rafael quiere meterse en la final del Regional

El Globo se mide con Estudiantes de San Luis, en el Coliseo. Será este domingo desde las 19 horas por la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo.

El pueblo de Huracán de San Rafael está más que ilusionado. Después de un Torneo Regional Federal Amateur arduo y con muchas emociones, se encuentra en las puertas de la clasificación a la final de la Región Cuyo. Pero antes tendrá que vencer a Estudiantes de San Luis, un durísimo rival.

El Globo cimenta su ilusión en un plantel que demostró estar a la altura de las circunstancias en los duelos de eliminación directa, donde se quedó con el pase ante Sportivo Pedal en una dramática serie de penales, y también eliminó al duro Pacífico de Alvear tras perder 2 a 0 en la ida y vencer 3 a 0 en el encuentro de vuelta.

Pero no será nada fácil, teniendo en cuenta que se medirá con uno de los conjuntos más fuertes de la categoría. Estudiantes de San Luis viene de disputar el Torneo Federal A, y tiene otro roce que hace sentir en el campo de juego. Por ese motivo, logró ganar 7 de sus 9 presentaciones en la presente competencia. No sólo está invicto, sino que tiene la ventaja de definir en casa.

Es importante resaltar que el enfrentamiento de ida, disputado en el Estadio Pretel Hermanos de San Rafael, terminó 0 a 0. Por lo tanto, al Globo le sirve el empate para forzar los disparos desde el punto del penal, o cualquier tipo de victoria para pasar de ronda.

El partido está previsto para este domingo desde las 19 horas en el estadio Héctor Odicino-Pedro Benoza, y contará con el arbitraje de José Sandoval de la Liga de Concordia, mientras que lo acompañarán Guido Córdoba, Diego Antonetti, y Lautaro Castañola.