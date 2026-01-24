24 de enero de 2026 - 21:26

Huracán de San Rafael quiere meterse en la final del Regional

El Globo se mide con Estudiantes de San Luis, en el Coliseo. Será este domingo desde las 19 horas por la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Emanuel Cenci
Huracán de San Rafael y Estudiantes de San Luis empataron 0-0 en el duelo de ida, disputado en el sur provincial. 

Por Redacción Deportes

El Globo cimenta su ilusión en un plantel que demostró estar a la altura de las circunstancias en los duelos de eliminación directa, donde se quedó con el pase ante Sportivo Pedal en una dramática serie de penales, y también eliminó al duro Pacífico de Alvear tras perder 2 a 0 en la ida y vencer 3 a 0 en el encuentro de vuelta.

Pero no será nada fácil, teniendo en cuenta que se medirá con uno de los conjuntos más fuertes de la categoría. Estudiantes de San Luis viene de disputar el Torneo Federal A, y tiene otro roce que hace sentir en el campo de juego. Por ese motivo, logró ganar 7 de sus 9 presentaciones en la presente competencia. No sólo está invicto, sino que tiene la ventaja de definir en casa.

El partido está previsto para este domingo desde las 19 horas en el estadio Héctor Odicino-Pedro Benoza, y contará con el arbitraje de José Sandoval de la Liga de Concordia, mientras que lo acompañarán Guido Córdoba, Diego Antonetti, y Lautaro Castañola.

Cabe destacar que el vencedor de esta serie se medirá con Fundación Amigos del Deporte en la final de la Región, luego de que FADEP haya eliminado a Unión de Villa Krause en un choque que comenzó con la victoria Azul por 2 a 1 en San Juan, y culminó con la goleada del Cóndor en casa por 4 a 0.

En el duelo a doble partido que se vendrá contra el cuadro de Russell quedará definido el ganador de la Zona, que jugará una final en estadio neutral para buscar uno de los cuatro ascensos que la AFA otorga para la tercera categoría del fútbol local.

Por Redacción Deportes
Por Emanuel Cenci
Por Sergio Faria
Por Redacción Deportes