Boca se desprendió de un cuestionado jugador, y tendrá cupo para sumar otro refuerzo

El lateral derecho Lucas Blondel, quien no tenía lugar en Boca , fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Huracán de Parque Patricios para esta Liga Profesional , que será el cuarto equipo en su carrera. Así, quedó confirmado que el Xeneize podrá sumar otro refuerzo.

En las últimas horas se concretó el rumor que ya corría desde hace varios días por La Ribera . Blondel no seguirá en el Xeneize, y abre una chance de oro para un refuerzo. “¡Bienvenido, Lucas! El jugador proveniente de Boca firmó un préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra. Este fin de semana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en La Quemita”, informó el propio club de Parque Patricios a través de un posteo en sus redes sociales.

El defensor atravesó un parón importante en Boca, equipo en el que se desenvolvió durante dos años y medio . En su llegada, a mediados del 2023, el lateral derecho tuvo mucha participación e incluso convirtiéndose en una pieza clave para el “Xeneize”. Sin embargo, a inicios del 2024 sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, por lo que estuvo durante varios meses inactivo.

Una vez recuperado, nunca tuvo oportunidades concretas para volver a ganarse un lugar en el 11 titular e incluso era una constante su ausencia entre los concentrados. Así, con su salida, el lateral cerró una etapa donde sumó 31 partidos, anotó cuatro goles y no pudo ganar títulos.

En su nuevo equipo, Huracán, Blondel se reencontrará con Diego Martínez, actual director técnico del Globo. Se trata de una oportunidad de oro para recuperar terreno perdido, ya que Martínez supo exprimir todo su potencial.

Se complica la llegada de Alan Lescano a Boca:

Con la salida de Lucas Blondel Boca abrió negociaciones para sumar a Alan Lescano, volante creativo de Argentinos Juniors. A pesar de la gran ilusión que se despertó en las primeras horas por su arribo, las charlas parecen haberse empantanado.

Según trascendió, el Xeneize no logra convencer a las dos instituciones dueñas del pase del futbolista: Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Si bien el Bicho está dispuesto a dejarlo ir, el Lobo pide por lo menos tres millones de dólares para desprenderse de Lescano. Por ahora la oferta es insuficiente.

Cabe destacar que no hay demasiado tiempo para estirar el diálogo, ya que el cupo se mantendrá abierto hasta el martes. Si no hay novedades con el mediocampista del club de La Paternal, Boca abrirá negociaciones por otro futbolista.