5 de marzo de 2026 - 17:32

Video: la emoción de la mamá de Tomás Aranda, el juvenil de Boca que la rompió ante Lanús

El joven mediocampista de Boca de 18 años fue titular por primera vez y tuvo una actuación destacada en la goleada del Xeneize por 3-0 ante Lanús. Video.

La mama de Tomás Aranda, figura de Boca, en la cancha de Lanús. Emocionada hasta las lágrimas.&nbsp;

La mama de Tomás Aranda, figura de Boca, en la cancha de Lanús. Emocionada hasta las lágrimas. 

Durante el partido, Aranda también protagonizó una jugada que despertó aplausos: un sombrero que sorprendió a todos. Sin embargo, su madre reaccionó con humor y cierta picardía: “Es maleducado, ojo”, bromeó.

La pablabra de la mama del crack juvenil de Boca: “Nació con la bendición”

Tomás Aranda nació en 2007 en Ciudadela y su nombre comenzó a sonar muy temprano dentro del Xeneize. Tras un breve paso por Club Atlético Ituzaingó, llegó al club de la Ribera y se consolidó en las divisiones formativas.

En 2023 fue capitán de la Séptima división dirigida por Antonio Chipi Barijho y, a comienzos de 2024, dio el salto a la Reserva.

Tom&aacute;s Aranda, la gran figura de Boca ante Lan&uacute;s.&nbsp;

Tomás Aranda, la gran figura de Boca ante Lanús.

En septiembre de ese mismo año firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2029. Durante la temporada 2025 se transformó en una de las piezas clave del equipo que consiguió el bicampeonato de Reserva: disputó 40 partidos, marcó cuatro goles y aportó siete asistencias, números que reflejan su influencia dentro del equipo.

Para la familia, además, hay señales del destino. El defensor nació el 9 de mayo, el mismo día en que Juan Román Riquelme hizo un gol olímpico ante Vélez por la Copa Libertadores. “Nació con la bendición”, aseguró.

