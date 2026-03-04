Un detenido por abuso sexual se tiró desde un cuarto piso en La Plata y cayó sobre el auto de un juez

Este miércoles, un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal se tiró desde el cuarto piso de Tribunales de La Plata y cayó sobre el capot del auto de un juez que había dejado su vehículo en ese estacionamiento.
Un hombre acusado de abuso sexual saltó al vacío desde el cuarto piso de Tribunales y sufrió múltiples fracturas. Testigos captaron el hecho en un video.
El detenido sufrió múltiples fracturas y por el momento se desconocen las causas por las cuales decidió arrojarse al vacío. Testigos que se encontraban en el lugar capturaron imágenes del hecho.
En las imágenes difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, se puede ve a personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladar al hombre en una camilla hasta una ambulancia. Actualmente se encuentra internado en el Hospital San Martín con múltilples fracturas.
Según informaron fuentes policiales al diario El Día, el hombre fue identificado como Miguel Zacarías, quien fue aprendido este martes por las autoriades. En la mañana de este miércoles, fue trasladado por efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense para someterse a una indagación por presunto abuso sexual con acceso carnal. La Comisaría 6° de Tolosa intervino en el hecho y dio paso a la formación de una instrucción penal preparatoria (IPP) en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 de La Plata.
Mientras se encontraba en la sala de aduencias de la Defensoría Oficial N°4, el detenido escapó del área de control del personal penitenciario y se arrojó por una ventana abierta. Según testigos, Zacarías habría tenido una discusión con un funcionario, aunque hasta el momento no trascendió si fue el motivo que lo llevó a cometer el acto.
El detenido cayó sobre el auto del juez Garantías platense Eduardo Luis Silva Pelossi a la vista de testigos que quedaron impactados por la situación. El hombre quedó entre el vehículo y la pared del edificio y debió ser retirado en ambulancia. Según trascendió, presentó quebraduras de costillas y una fractura expuesta en una de sus piernas.
La causa fue recaratulada para incorporar el delito de "tentativa de suicidio", mientras las autoridades buscan determinar cuál fue el motivo que llevó al hombre a saltar al vacío.