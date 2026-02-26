Viajó desde Canadá para conocerlo y sufrió violencia en Maipú: imputan a su novio por abuso sexual y golpes

La Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual impuso una dura imputación al hombre acusado de agredir en Maipú a una mendocina residente en Canadá . La víctima había viajado a Mendoza tras mantener una relación a distancia con el ahora detenido.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, Eduardo Jesús Videla (45) fue imputado por varios delitos en contexto de violencia de género.

La fiscal Gabriela Chaves, tras analizar el caso, lo imputó por “ amenazas simples, y lesiones leves dolosas doblemente agravadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género”, considerando que amedrentó a su víctima al tiempo que la golpeaba.

También lo acusó de “ privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por mediar violencia física y por el deber de respeto particular al sujeto pasivo y coacciones simples”, ya que Videla habría impedido que su novia saliera de su casa.

Y, por último, consideró que hay elementos para considerar la imputación por “ abuso sexual con acceso carnal , todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”.

Con esta grave imputación, Videla quedó detenido a la espera de una futura audiencia de prisión preventiva, previo a la cual la fiscal profundizará la investigación. En relación al presunto abuso sexual, se espera la declaración de la víctima para poder sostener la acusación.

Relación a distancia y un viaje de Canadá a Mendoza

Según puede verse en las redes sociales del presunto agresor y la denunciante, ambos mantenían una relación a la distancia, en la que él celebraba la belleza de las fotos que ella subía.

Lo cierto es que en los últimos días la mujer, M. W., de 55 años, mendocina con residencia habitual en la ciudad de Toronto, había llegado a la provincia para ver a sus familiares y de paso conocer al hombre, que en redes sociales apunta que es “chofer profesional”.

El domingo por la noche, la mujer fue a visitar a Videla a su casa, ubicada en el barrio Las Bodegas, de Coquimbito, Maipú, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Hospital Lagomaggiore Hospital Lagomaggiore, lugar donde fue asistida la víctima de violencia de género Archivo

Un encuentro que terminó violentamente

En los primeros minutos del domingo, los vecinos de la zona escucharon gritos y pedidos de auxilio que venían de la casa del sospechoso por lo que hubo algunos llamados al 911 para alertar de un posible hecho de violencia doméstica.

Los uniformados llegaron al lugar, ingresaron a la vivienda y encontraron a la mujer, con signos de haber sido agredida, en tanto que declaró haber sido golpeada y maltratada por el novio, quien habría consumido bebidas alcohólicas durante la violenta velada.

La víctima fue asistida en el lugar por personal de Policía Turística y personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC). Posteriormente fue trasladada al hospital Lagomaggiore, donde fue asistida por los médicos de guardia que aplicaron el protocolo para víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. También fue auxiliada por la golpiza recibida en distintas partes del cuerpo.

Por otra parte, el presunto agresor se encontraba encerrado en una de las dependencias, pero después fue retirado del lugar y trasladado en calidad de detenido a la Comisaría 10, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú.

El caso pasó a la fiscal Gabriela Chaves, que en las ultimas horas imputó a Videla por “amenazas simples, lesiones leves dolosas doblemente agravadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por mediar violencia física y por el deber de respeto particular al sujeto pasivo, coacciones simples y abuso sexual con acceso carnal, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”, se informó oficialmente.