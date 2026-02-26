Colecta solidaria para despedir a Ian, el niño que murió atropellado en San Martín

La noche del miércoles dejó una herida abierta en Tres Porteñas . A las 22, en la zona de Costa Canal Montecaseros, casi llegando al Ñango, un niño de 12 años murió tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta . Desde entonces, el dolor atraviesa a la comunidad y se transformó en un pedido concreto de ayuda.

La víctima fue identificada como Ian Jesús Rojas. Era hermano de dos alumnos de la Escuela Dr. Armando S. Figueroa, del departamento de San Martín . La noticia impactó de lleno en la institución, que en la mañana de este jueves comunicó oficialmente el fallecimiento y expresó su acompañamiento a la familia.

El director del establecimiento, José Molina , informó la “repentina pérdida física” que enluta a los estudiantes y sus seres queridos. En el mensaje difundido por los canales oficiales, la escuela pidió a la comunidad educativa que acompañe a la familia en este momento.

“Hoy nos encontramos con esta triste noticia. Les pedimos que, como comunidad educativa, acompañemos y colaboremos con la familia de nuestros estudiantes”, expresaron desde la dirección.

La institución inició una colecta solidaria para afrontar los gastos de sepelio. Para quienes deseen realizar un aporte económico, se difundieron los datos de una cuenta habilitada a nombre de María de los Ángeles Soria , con alias de Mercado Pago Maria.599.cubra.mp y CUIT/CUIL 27-33391599-0. Desde la escuela agradecieron cualquier gesto de apoyo.

El hecho

Según la información oficial, el siniestro vial ocurrió el 24 de febrero de 2026, alrededor de las 22, en Costa Canal Montecaseros, en jurisdicción de Tres Porteñas, departamento de San Martín.

De acuerdo con el parte policial, un automóvil Fiat blanco, dominio AG788QG, conducido por un joven de 19 años, circulaba de sur a norte. En ese trayecto colisionó con una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, de color celeste, que era guiada por el menor y que transitaba en el mismo sentido de circulación.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 39, Policía Científica y efectivos de Vial. La causa fue caratulada como homicidio culposo. El conductor del automóvil no presentó lesiones y el dosaje de alcohol arrojó 0,00 gramos por litro.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del impacto.

Mientras tanto, en la escuela y en el barrio el nombre de Ian se repite en voz baja. La colecta solidaria es hoy la forma en que la comunidad intenta acompañar a la familia y sostenerse frente a una pérdida que golpeó de manera directa a estudiantes, docentes y vecinos.