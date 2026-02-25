Choque, vuelco y dos heridos en un accidente vial en Luján de Cuyo

El hecho ocurrió en la intersección de Araoz y Acceso Sur. Un furgón volcó tras colisionar con un automóvil y sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Paroissien.

Un accidente vial con vuelco dejó como saldo dos personas lesionadas este miércoles por la tarde en Luján de Cuyo. El siniestro se produjo alrededor de las 16.20 en la intersección de calles Araoz y Acceso Sur, en jurisdicción de la Sub Jefatura de Policía Vial Gran Mendoza.

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a una Fiat Fiorino —conducida por C. E. E., quien iba acompañado por D. V. A.— y un Honda City al mando de A. F.

Por causas que se investigan, el automóvil salía de un centro comercial y giraba hacia el este cuando colisionó con el furgón, que circulaba por calle Araoz en sentido este-oeste. Como consecuencia del impacto, la Fiat Fiorino volcó y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Tras el choque, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió en el lugar al conductor y a la acompañante del furgón. Ambos fueron trasladados al Hospital Paroissien, donde se les diagnosticó traumatismo encéfalo craneano leve.