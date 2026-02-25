25 de febrero de 2026 - 20:33

Choque, vuelco y dos heridos en un accidente vial en Luján de Cuyo

El hecho ocurrió en la intersección de Araoz y Acceso Sur. Un furgón volcó tras colisionar con un automóvil y sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Paroissien.

Choque entre un auto y un furgón dejó dos lesionados en Luján de Cuyo.

Choque entre un auto y un furgón dejó dos lesionados en Luján de Cuyo.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial con vuelco dejó como saldo dos personas lesionadas este miércoles por la tarde en Luján de Cuyo. El siniestro se produjo alrededor de las 16.20 en la intersección de calles Araoz y Acceso Sur, en jurisdicción de la Sub Jefatura de Policía Vial Gran Mendoza.

Leé además

Choque múltiple en Maipú.

Maipú: violento choque múltiple dejó dos personas heridas y una camioneta volcada

Por Redacción Policiales
Violento choque entre dos camionetas terminó con una dentro de un canal y un joven herido de gravedad.

Violento choque entre dos camionetas: una quedó dentro de un canal y un joven terminó grave

Por Redacción Policiales

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a una Fiat Fiorino —conducida por C. E. E., quien iba acompañado por D. V. A.— y un Honda City al mando de A. F.

Choque entre un auto y un furgón dejó dos lesionados en Luján de Cuyo
Choque entre un auto y un furgón dejó dos lesionados en Luján de Cuyo.

Choque entre un auto y un furgón dejó dos lesionados en Luján de Cuyo.

Cómo ocurrió el accidente

Por causas que se investigan, el automóvil salía de un centro comercial y giraba hacia el este cuando colisionó con el furgón, que circulaba por calle Araoz en sentido este-oeste. Como consecuencia del impacto, la Fiat Fiorino volcó y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Tras el choque, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió en el lugar al conductor y a la acompañante del furgón. Ambos fueron trasladados al Hospital Paroissien, donde se les diagnosticó traumatismo encéfalo craneano leve.

En tanto, el conductor del Honda City no presentó lesiones. Cabe mencionar que se realizaron los dosajes de alcohol correspondientes a ambos conductores, los cuales arrojaron resultado negativo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Accidente entre un auto y una moto en San Carlos dejó dos heridos.

Fuerte choque en San Carlos: ambos conductores dieron positivo en alcoholemia

Por Redacción Policiales
Tragedia en Junín: un hombre de 32 años murió tras chocar su auto contra un árbol

Tragedia en Junín: un hombre murió tras chocar su auto contra un árbol

Por Redacción Policiales
Crimen de Fernando Báez Sosa: el Defensor de Casación pidió anular la condena de Lucas Pertossi. 

Crimen de Fernando Báez Sosa: el Defensor de Casación pidió anular la condena de Lucas Pertossi

Por Redacción Policiales
La mujer detenida y relacionada con La Yaqui Vargas. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Detienen en Godoy Cruz a una mujer relacionada la banda que lideraba "La Yaqui" Vargas desde la cárcel

Por Redacción Policiales