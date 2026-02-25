Detienen en Godoy Cruz a una mujer relacionada la banda que lideraba "La Yaqui" Vargas desde la cárcel

La Policía detuvo a una mujer que tenía pedido de captura desde el año pasado, cuando se desbarató una organización narco que estaría dirigida por Jaquelina " La Yaqui" Vargas (49) desde la cárcel.

En menos de media hora: dónde ver el impactante documental sobre el capo narco "El Mencho"

Femicidio de Ivana Molina: el acusado se declaró inocente pero le recordaron su condena por violencia de género

Tras una serie de tareas de inteligencia personal de Lucha Contra el Narcotráfico (PCN), logró detener en Godoy Cruz a una mujer que registraba pedido de captura vigente.

La aprehensión se concretó en las inmediaciones de calles Las Heras y Lavalle, luego de que los investigadores lograron establecer su ubicación y montaron un operativo que permitió identificarla y ponerla a disposición de la Justicia Federal.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la detenía habría cumplido funciones de venta de drogas en uno de los domicilios allanados durante el megaoperativo realizado a mediados del año pasado en el oeste de Godoy Cruz y otros puntos del Gran Mendoza.

Aquellos procedimientos incluyeron más de 20 allanamientos simultáneos y permitieron secuestrar estupefacientes fraccionados, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación.

La investigación

Esta investigación permitió que La Yaqui, que había cumplido 11 años de prisión de una condena de 15 años, volviera a ser imputada en julio de 2025, junto a otros 6 integrantes de clan por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser más de tres personas”.

Los otros imputados son: Mauro Gélvez, uno de los hijos de La Yaqui; y Liliana Echeverría, una mujer que sería “la mano derecha de Vargas”, según los investigadores.

Sandra Yaquelina Vargas, en los tribunales federales, cuando fue condenada. Foto: José Gutiérrez / Los Andes Sandra Yaquelina Vargas, en los tribunales federales, cuando fue condenada. Foto: Los Andes

La lista se cierra con Daniela Palma (hija de Echeverría) y su pareja, Gastón Caballero, además de Delfina Correa y Axel Sosa. Todos fueron detenidos en junio del año pasado, cuando se realizaron más de 20 allanamientos liderados por el fiscal federal Fernando Alcaraz y personal Policía contra el Narcotráfico.

Durante el procedimiento se incautaron 500 dosis de cocaína y otras 500 de marihuana, además de más de dos millones de pesos en efectivo. También se encontraron 28 celulares, elementos de corte y documentación clave para avanzar en la causa.

Los investigadores sostienen que la actividad ilícita desplegada por la banda no era el simple narcomenudeo, es decir particulares que vendía en un “kiosco” cocaína y marihuana, sino más bien la actividad de una organización más importante: la distribución de droga a una importante cantidad de kioscos en los que, a su vez tenían cierto tipo de injerencia.